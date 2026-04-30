捲職棒假球案判10年！議長獄中吃好料享特權　管理員收紅包慘了

▲前台南縣議長吳健保入獄後，竟享有特殊待遇，原來是收買監所管理員。（ETtoday資料照／記者林東良翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

前台南縣議長吳健保犯下假球案件遭判刑定讞後，竟潛逃菲律賓躲藏4年多，在2019年1月間被逮，遣返回台。但他在台中監獄服刑期間，竟能天天吃外送早餐，還經常獲得電話接見。檢調查出，原來是他收買監獄管理員高章群，藉以享受特權。高一二審都被判處有期徒刑5年2月。案經上訴，最高法院30日駁回上訴，全案定讞。

吳健保出身台南眷村，投入政壇後曾擔任台南縣議會副議長、之後連續當選兩屆議長；五都改制後也選上台南市議會議員，以及「大台南問政監督聯盟」總召。2011年時因台南市府工程款配給爭議問題，與時任市長的賴清德發生衝突，後來他因涉及多起案件，淡出政壇。

至於他所捲入的中華職棒假球案件，是2009年爆發的「雨刷集團」操控打假球案件，檢方查出他與綽號「雨刷」的蔡政宜勾結，從2006年起以重金、美色或暴力威脅等方式，操控球員打放水球，吳健保與雨刷集團藉此操縱比賽勝負從中簽賭牟利。2014年8月間被高等法院依詐欺、恐嚇等罪，判刑3年2月、2年3月確定，原定9月執行，但吳健保卻潛逃出境。

直到2019年1月間，菲律賓警方在蘇比克灣1處別墅逮獲吳健保，我國刑事局透過司法互助將他引渡回台受審。最高法院於2020年間駁回吳健保的抗告，他確定應執行有期徒刑10年。吳健保因有洗腎的需要，於當年移往台中監獄執行。

但他進入監獄後卻享有特權，不僅可以天天享用外送進來的早餐，還可以使用監獄電話，與當時已經擔任台南市議員的兒子吳禹寰等人通話，檢調隨即進行搜索調查，發現原來吳健保得知當時擔任台中監獄戒護科科員高章群的兒子要結婚，透過關係包了10萬元的大紅包收買高男；高男因此送上餐點，並安排他53次的電話接見，檢方調查後將高提起公訴。

一審法院將高男判處有期徒刑5年2月，案件上訴二審，高等法院台中分院審理期間，高男繳回犯罪所得，並認罪請求減刑；但台中高分院駁回上訴，維持5年2月的刑度。全案再上訴，最高法院30日駁回上訴，全案定讞。