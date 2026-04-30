抱怨特斯拉車主「有錢亂開耖俗辣」　駕駛獲判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）前年11月駕駛小貨車行經高雄市一處路口時，與特斯拉車主發生行車糾紛，一氣之下脫口說出「耖俗辣」、「歐北開，特斯拉係卡有錢啊（台語）」等話，因而挨告。不過，阿哲一審獲判無罪，檢方上訴之後，高雄高分院法官日前裁定駁回上訴，全案定讞。

▲阿哲因為行車糾紛出言抱怨特斯拉車主，結果挨告，最後卻逆轉獲判無罪。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲2024年11月駕駛小貨車行經高雄市鳳山區南華一路與鳳甲路的路口，因不滿特斯拉車主在前面路段擋道，竟趁停等紅燈時下車，對特斯拉車主說出「耖俗辣」等話。車主認為受到辱罵，於是決定報警提告。

阿哲到案之後坦承有說過那些話，但強調自己不是針對車主，只是口頭禪，並無侮辱車主的意思。一審法官審理之後，裁定阿哲無罪。

檢方提出上訴，強調阿哲僅因行車糾紛，就以「耖俗辣」辱罵車主，而且罵了不止1次，他還曾看著車主說出「歐北開，特斯拉係卡有錢啊（台語，意即亂開車，特斯拉是比較有錢啊）」等話，顯然有不屑及批判之意，所以他的言詞應當有侮辱之意。

不過，高雄高分院法官認為，綜合所有證據看來，此案事發時間短暫，現場無人圍觀，阿哲口出惡言的目的是發洩情緒，並企圖使車主感到不悅，而非意圖使不特定人見聞，以貶損車主的身分評價及社會名譽，客觀上，他的行為不足以損貶低車主的身分及社會地位，僅能突顯自己的修養及品位而已。

法官表示，阿哲的行為難以認定有公然侮辱之犯意，所以檢方的主張為無理由，最終裁定駁回上訴。全案確定。