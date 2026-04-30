遊園車管理規範指引年底前出爐　觀光署：全台場域均適用

▲南投杉林溪森林遊樂區遊園巴士墜谷。（圖／民眾提供）

記者周湘芸／台北報導

南投杉林溪森林遊樂區一輛遊園車上月墜谷，釀1死7傷，由於遊園車無需掛牌納管，成三不管地帶，引發質疑。交通部觀光署長陳玉秀今於立法院答詢表示，目前已啟動研究案，預計年底前完成規範指引，全台場域都可適用。

杉林溪森林遊樂區一輛遊園車上月9日墜谷，導致1名旅客死亡。民進黨立委陳素月今於立法院交通委員會質詢指出，遊園車翻覆意外已非首例，去年綠色博覽會也有類似事故，釀1死1傷，由於遊園車行駛範圍是在遊樂區內，無法依道路交通管理處罰條例管轄，只能由業者自行管理，成為三不管地帶，對乘客沒有保障。

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交通部長陳世凱表示，目前觀光署已有針對遊園車進行研究案，除了適用觀光署場域，也能讓地方政府觀光局參考。

陳玉秀指出，去年確實就有發現遊園車管理及法律上不夠嚴謹，因此啟動研究案，沒想到在研究結果出爐前就發生憾事，經全面盤點，目前全台有25家觀光遊樂業，其中12家有遊園車，只有1家還沒有訂管理規範，會積極要求處理。

陳玉秀表示，現在需要補強經營管理上的要點及檢查程序，希望年底前完成規範指引。由於大型場域都會提供相關服務，除了觀光署所轄場域外，也會提供其他部會參考。



