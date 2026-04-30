粿王判決書出爐一票人失望　巴毛律師揭「還有1訴訟」：十分期待

▲王子不倫粿粿，遭范姜彥豐提告求償100萬元。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）



記者施怡妏／綜合報導

藝人王子與粿粿捲入婚外情風波，被范姜彥豐提告求償100萬元，兩人認賠；不過，案件判決書內容並無提到露骨對話和細節描寫。對此，「巴毛律師」陳宇安表示，「認諾」某種程度上也代表當事人選擇即時止損，「很可惜，沒有大家期待的刺激的內容」，後續還有剩餘財產分配的訴訟，她直呼「十分期待」。

認諾=即時停損



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「巴毛律師」陳宇安在粉專發文，「認諾也算是一個人知道其實即時止損的戰略」，所以法律規定不需要大幅論述主張跟理由，不用什麼詳實的記載，「原告律師也沒有獅子大開口，趁機索取高價和解金導致破局」。

陳宇安表示，「很可惜，沒有大家期待的刺激的內容」，不過，這起事件還沒完全結束，後續應該還會有剩餘財產分配相關訴訟，「十分期待」。

▲蔡鈞如律師留言。（圖／翻攝自巴毛律師FB）

貼文一出，釣出訴訟代理人蔡鈞如律師在底下留言，「我們說要保護未成年子女最佳利益，考慮數位足跡不是說說而已（一開始起訴狀就技術性做了很多調整了），謝謝大家的關心」。

其他網友則表示，「真相往往都比判決書更刺激，當然坊間流傳的以訛傳訛版本更刺激」、「好可惜喔~都買好瓜子了」、「可惜，少一本小說可以看」。

．本文經「巴毛律師陳宇安」授權轉載。