快訊／南方澳斷橋奪6命二審宣判　4工程人員仍判刑1年半到2年

▲南方澳大橋斷裂事件，造成6名移工死亡，高等法院今將4名工程人員判刑。（圖／記者游芳男攝）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭南方澳大橋於2019年間發生斷裂意外，造成6名移工不幸罹難。檢調追查刑責，將施工的廠商、包商，以及蘇澳港營運處2名經理在內的6人提起公訴。一審將4名廠商、包商分別判處有期徒刑2年到1年6月不等刑期，2名經理無罪。案經上訴，高等法院30日二審宣判，駁回上訴，維持一審相同的刑度。可上訴。

2019年10月間發生南方澳大橋斷裂事故，造成6人罹難、2人重傷、3人中度傷害、7人輕傷。包含8名菲律賓籍移工、7名印尼籍移工、1名我國籍油罐車駕駛，以及2名我國籍海巡署官兵。本案6名罹難者均為漁船上的外籍船員，當時斷橋掉落後，壓毀橋下多艘漁船，罹難者均為來不及逃生而受困漁船上，因此殞命。

事發後引發喧然大波，經過檢方抽絲剝繭後，將施工廠商林姓負責人、吳姓工地主任、吊索廠商邊姓副總兼現場負責人、陳姓現場監造負責人等4名工程人員，以及蘇澳港營運處方姓、黃姓經理，總計共6人依照「過失致人於死」罪嫌提起公訴。

一審宜蘭地院審理後，將施工廠商林姓負責人判處1年6月、吳姓工地主任、吊索廠商邊姓副總兼現場負責人、陳姓現場監造負責人，3人均判刑2年；另外蘇澳港營運處方姓、黃姓經理，2人均無罪。案件上訴第二審。

高等法院二審於30日宣判，高院駁回上訴，仍舊維持一審的刑度。本案還可上訴第三審。此外。檢方也認為斷橋的檢測紀錄造假，因此對當時負責承攬宜蘭縣橋梁檢測及橋梁巡查作業的健行科大前教授陳明正，以及協助其工作的張姓女學生，依照「偽造文書」等罪嫌提起公訴。法院審理後，已經將陳男判刑1年6月、張女判刑1年2月定讞。