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日本搭車「西瓜卡1用法」連假最常出事　苦主：有儲錢也出不了站

▲▼西瓜卡SUICA，Suica。（圖／記者蔡玟君攝）

▲Suica不是萬能卡，搭長距離車程，出站可能會出不了站。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者劉維榛／綜合報導

日本黃金週將至，旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」提醒，Suica不是萬能卡，若用交通IC卡搭長距離列車，從JR東日本跨到JR東海等不同區域，可能會在目的地出不了站。即使卡內有2萬日圓餘額也沒用，仍得排隊補票，建議長途移動先買紙本車票或使用新幹線無票服務。

「魚漿夫婦」在臉書粉專分享旅日小知識，指出對於黃金週要出遠門的人，前車站人員要給大家一個「絕對不能做」的警告，千萬別以為Suica裡面有足夠餘額，就能從出發地一路刷到目的地，甚至有人儲值2萬日圓，準備搭長途列車回老家或跨縣市移動，沒想到真正抵達後，才發現驗票閘門根本出不去。

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關鍵原因：IC卡跨區使用會卡關

「魚漿夫婦」說明，每到大型連假常就會遇到這種狀況，主因就是「IC卡跨區使用」造成閘門卡關。像Suica等交通系IC卡，原則上只能在指定可用區域內完成進出站，不能直接跨越不同IC區域使用；JR東日本官方也說明，Suica作為在來線車票使用時，必須在可用區域內完結，若跨區移動應事先購買車票。

對此，「魚漿夫婦」坦言，Suica不是一張可以帶你去任何地方的魔法卡，若需長距離移動時，就算麻煩也建議先買好紙本車票，或使用新幹線專用的無票服務，不要以為Suica餘額夠就能一路通行。否則到了目的地被「叮咚」擋下，只能到補票結算窗口排隊，遇上黃金週等大型連假，人潮一多等待時間恐怕堪比遊樂設施，「旅行前事先確認車票，才能守護平靜的假期。」

苦主現身：排隊補票久到崩潰

文章曝光後，不少苦主分享，「更麻煩的是，還要將Suica拿回去解鎖才能繼續乘車用」、「我也發生了類似事件，去年九月在東京玩時買的Suica，今年去京都直接廢掉，只好又買ICOCA」、「幸好上次去靜岡因為太遠，直接買新幹線的票，真沒想過西瓜卡跨區的問題，在東京真的是手機逼逼就進去了」、「親自體驗過，排隊排超久就為了付錢，還是實體票好用」、「畢竟眾多公家、私營的交通路線，不能通用很正常」。

另一派網友則直呼，「突然覺得悠遊卡或一卡通哪裡都能『嗶』好像也不錯」、「也算是地域大缺點吧，台灣可以一卡通悠遊卡隨地用真的很舒適」、「悠遊卡真的方便」。

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