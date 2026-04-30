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最後一擊？川普今將聽取「打擊伊朗」簡報　可能目標曝光

▲▼美國總統川普第二任期上任後，首次召開內閣會議。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）預計在30日前往白宮，向總統川普簡報針對伊朗潛在軍事行動的最新計畫。Axios指出，這次簡報顯示川普正認真考慮恢復大規模軍事作戰行動，以期打破談判僵局，或在結束戰爭前給予伊朗最後一擊。

美軍擬定打擊計畫　目標可能包括伊朗基礎設施

3名知情人士透露，中央司令部已擬定一套針對伊朗的短期、強力打擊計畫，攻擊目標可能涵蓋伊朗境內多處基礎設施。

規劃這套方案的核心目標，是希望透過強力軍事壓力打破談判僵局，迫使伊朗重回談判桌，並在核問題上有更大的彈性空間。

控制荷莫茲、特種部隊搶鈾　多套方案同步研擬　

除了打擊基礎設施的方案，另一項預計提報給川普的計畫，是控制荷莫茲海峽部分區域，重新開放商業航運。消息人士稱，這類行動可能需要動用地面部隊。

此外，過去曾被討論過的另一個選項也可能在這次簡報中提及，也就是派遣特種部隊直搗伊朗高濃縮鈾庫存。

川普：海上封鎖比轟炸更有效

川普29日接受Axios訪問時表示，他認為對伊朗實施的海上封鎖，某種程度上比轟炸更有效。2名消息人士證實，川普目前把封鎖視為對伊朗施壓的主要籌碼，但若伊朗持續強硬拒絕讓步，他不排除採取軍事行動。

與此同時，美軍策畫人員也已把另一個變數納入沙盤推演，即伊朗可能以封鎖為由，對美軍駐紮在該區域的部隊展開報復。

參謀長聯席會議主席同步出席　白宮未回應

美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）預計將出席這場簡報。針對相關消息，白宮並未回應媒體置評請求。

值得關注的是，古柏曾於今年2月26日向川普進行過類似的簡報，時隔2天，美國與以色列便聯手對伊朗發動軍事行動。一名消息人士透露，那次簡報對川普最終決定開戰有相當程度的影響。

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