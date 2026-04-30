揭季麟連刻意砍韓國瑜目的　林佳新轟：沒看過這麼蠢的黨中央

▲國民黨副主席季麟連中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者郭運興／台北報導

立法院長韓國瑜多次呼籲盡速處理國防特別條例。不過，國民黨副主席季麟連29日在中常會痛批，他不相信韓國瑜「賣黨求榮」，但如果有，一定代表黃復興黨部大義滅親，建議開除黨籍。對此，曾代表國民黨參選立委的最強菜農林佳新今（30日）痛批，黨中央刻意讓季麟連副主席砍韓國瑜是什麼意思？不就是嗆白的「黨團自主」只是一個屁，擺明刻意嗆聲不分區，沒看過這麼蠢的黨中央，整天還在想訪美，訪中，連彰化提名都擺不平，上任到現在幹了什麼事？完全沒有！



林佳新表示，國民黨中常會是閉門會議，對外記者會通常只有主席談話，黨中央昨天特別告知媒體等季副主席談話，過程就是這樣。

林佳新表示，至於特別軍購案目前是在談「軍購規模」意思就是談金額多少，國民黨立場很清楚說過要給黨團自主目前黨團傾向8000億台幣而且一路秉持原則要有「發價書」再視需求才購買，所以根本還沒到審預算的時刻，只是談規模跟條件未來依然可以砍預算凍結預算，黨中央也說過有發價書到8000億的規模也可以，有發價書才是重點，所以黨內各個方案其實都差不多。

林佳新質疑，但社會觀感和民眾黨支持的傾向是什麼？當大家都白癡嗎？韓國瑜頂多是瞭解各別委員的立場，完全沒介入黨團大會的討論，只是身為院長在政黨協商前希望了解國民黨未來的方案有沒有共識，以利後續政黨協商。

林佳新認為，那昨黨中央刻意讓媒體採訪季麟連副主席砍向韓國瑜，徐巧芯是什麼意思？不就是直接嗆白的「黨團自主」只是一個屁，對韓國瑜開刀更是直指其他立委，韓國瑜我都敢嗆了，其餘立委你給我看著辦，未來連地方區域提名我黨中央都有實權更別說你們那些不分區

林佳新批評，那也不用跟大家說什麼季副主席只是善意提醒，擺明刻意出來嗆聲不分區的當大家都傻的嗎？開除韓國瑜？拜託請黨中央開除給我看！嗆聲什麼？要不要臉啊！沒看過這麼蠢的黨中央，到這場面整天還在想訪美，訪中，就連彰化縣縣長提名都擺不平，這黨中央上任到現在幹了什麼事？完全沒有！

林佳新說，毫無勝績就算了竟然幹得第一件大事就是嗆聲要開除韓國瑜，我的天啊，季副有槍啊！而且對自己的立法院長開啊！ 51勞動節國民黨通過的假日沒意義了、美國對台農業屠殺沒人在意了，真厲害的黨中央，有這種黨中央民進黨還需要累心澄清議題嗎？

▼林佳新。（圖／翻攝自Facebook／林佳新）