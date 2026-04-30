抓到了！高鐵無線電遭盜接害3列車急停　檢拘提23歲男大生

▲桃園地檢署持法院核發搜索票拘提男大生，起出作案用筆電與無線電等證物。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

高鐵今年4月13日驚爆被手持無線電遭「盜接」啟動告警報，導致3列營運列車行駛中緊急臨時停車，高鐵追查發現無線電仍在基地內保管櫃內，高鐵立即報請鐵路警察局刑事警察大隊偵辦，導致延誤48分鐘，高鐵於24日提告；桃園地檢署持搜索票拘提位於中部的林姓男大生到案，起出作案用無線電器材等證物，檢察官昨（29）日訊問後諭知以10萬元具保候傳。

針對臺灣高鐵公司行控中心於4月5日晚間11時23分接獲該公司所有之Tetra 無線電手機在高鐵臺中站發送緊急訊號（General Alarm，簡稱GA訊號），行控中心旋即啟動應變機制，通報當日3班營運列車手動緊急剎車後停駛，列車共延誤合計48分鐘，疑似高鐵公司設備無線電手機訊號參數遭人複製冒用。桃園地檢署檢察長張春暉認為涉及國家重要公共運輸安全，指派桃園地檢署重大刑案專組檢察官鍾瀚逸指揮組成專案小組偵辦。

專案小組蒐證後於前（28）日下午拘提就讀中部某大學之林姓男大生到案，並持法院核發搜索票在居住所及工作場所共3處，查扣相關無線電設備及電子裝置。

▲桃園地檢署持法院核發搜索票拘提男大生，起出無線電等證物。（圖／桃園地檢署提供）

檢察官昨晚訊問被告林姓男大生後，認為涉犯鐵路法第68條之3第1項之對於重要鐵路機構設施或設備之核心資通系統，無故利用電腦系統之漏洞而入侵其電腦或相關設備、無故以其他電磁方式干擾其相關設備，危害功能正常運作、刑法之以他法致生公共運輸往來危險及刑法之無故以其他電磁方式干擾其相關設備等罪嫌，犯罪嫌疑雖重大，但尚無羈押必要，諭知新臺幣10萬元具保。

桃園地檢署呼籲，民眾切勿任意以不法方式干擾公共運輸工具之運行，影響公共運輸之安全及營運，此均屬犯罪行為，檢方將速辦嚴查，維護大眾交通安全。