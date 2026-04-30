租客半夜盥洗聲太吵！　台南廚師38刀「猛刺穿心」殺人被起訴

▲王姓廚師因不爽租客半夜盥洗聲太吵，持刀怒殺對方。（圖／記者林東良翻攝）



記者林東良、黃資真／台南報導

台南市新市區今年1月29日凌晨發生一起命案，王姓廚師(54歲)因不滿租客蘇姓男子(42歲)半夜使用浴廁洗澡，發生吵雜聲，雙方發生口角爭執，王男一氣之下持彈簧刀狂刺對方38刀，當場死亡，事後報案自承「我殺人了」。今(30日)全案偵結，台南地檢署依殺人罪起訴，由國民法官審理。

本案發生在2026年1月29日凌晨1時許，王男與蘇男為同層樓租屋的租客，且共用公共浴廁，當時王男因不滿蘇男半夜盥洗聲太吵，影響睡眠，找上蘇男發生口角衝突，怎料王男一時火大，在浴室門口持彈簧刀猛刺對方頭、頸、胸、腹等處。

▲同是租客的王男、蘇男平時共用公共浴廁。（圖／記者林東良翻攝）



見人倒臥血泊中，逐漸沒了動靜，王男才報案自承「我殺人了」，警方到場時蘇男已明顯死亡、未送醫。檢方後續相驗發現，蘇男頭頸部16處、左胸12處、右胸1處、左上肢4處、右上肢2處、左下肢2處及生殖器背部1處之銳器傷，總計38刀，因多發性割刺傷造成頸部血管割裂及心臟穿刺傷，導致大出血併血氣胸，引起低容積性休克而死亡。

台南警方逮捕後移送檢方複訊，經訊問檢方認為王犯罪嫌疑重大，有反覆實施及逃亡之虞，向台南地院聲押獲准。今天全案偵結，台南地檢署依殺人罪嫌起訴，由國民法官開庭審理，並提解羈押中的王男移請台南地院審理，決定是否續押。