粿王判決書藏5貓膩　法官「神操作」醜聞全現形

▲粿王判決書5貓膩。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

記者柯沛辰／綜合報導

藝人「王子」邱勝翊不倫前啦啦隊女神「粿粿」江瑋琳，罕見認賠100萬元。如今判決書出爐，本文深入解讀，整理出5大罕見、耐人尋味的特點，其中法官「神操作」拒絕遮醜，把不倫戀細節藏在文字細節裡，備受外界矚目。

粿王罕見「認諾」賠100萬有原因

一、證據殺傷力極強

實務來看，侵害配偶權被告通常會針對「交往程度」進行辯駁，例如強調兩人只是朋友、沒有踰矩，但粿王「認諾」完全不抗辯，意即「完全承認原告的所有請求與事實」。顯示范姜手中的證據太強，且殺傷力極大，例如親密對話、擁吻照片等。

二、快速止血 隱匿外遇細節

若進行抗辯，法院勢必會在判決書中詳載雙方說詞及證據攻防，屆時兩人外遇的「不堪細節」將公諸於世，並留存在可公開查閱的判決書上，因此粿王才「急於投降」。

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▲粿王判決書藏5大貓膩。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

法官拒絕遮醜 粿王請求落空

粿王以「保障未成年子女」、「節省司法資源」為由，要求不公開判決書，只簡化記載於言詞辯論筆錄。然而，法官兼衡司法公開原則與婚姻、親密互動隱私的平衡，不採納求，而是改以遮隱當事人姓名、刪減敏感對話細節方式公開。

法官在判決書中直言，製作一份認諾判決書並不會太耗費司法資源，而且簡化判決是為了節省司法資源，「並非保障當事人不公開其所涉案情之個人資訊」。

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法官用文字細節記錄不倫戀「囂張程度」

法官在理由書中，具體描述粿王自去年4月美國行後「頻繁往來、同進同出、毫不避諱親友」。即便粿王想花錢了事，法官仍透過文字「精準打擊」，揭露粿王不倫戀的「囂張程度」，並將之留存司法紀錄中。

▲法官拒絕遮醜，還直言簡化判決是為了節省司法資源，而非保障個資。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

罕見的高額賠償金

台灣侵害配偶權的民事判決中，精神慰撫金通常落在20萬至50萬元之間。如今粿王直接「認諾」范姜提出的100萬元請求，幾乎是行情價的兩倍，意味著范姜掌握的證據極其明確且嚴重，所以寧願「認賠殺出」以高額金錢來換取即刻結案。

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眾所矚目下快速結案

去年12月起訴，今年4月14日辯論終結，4月28 日就宣判。因為粿王「認諾」，法官依法「不待調查原告請求之法律關係是否存在」，直接判定原告勝訴。這是一場沒有煙硝味卻代價昂貴的訴訟。

▼粿王「不倫戀時間軸」一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）