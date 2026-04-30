陳佩琪諷賴清德愛犬「殘障三腳狗」　 綠黨團震驚：為何要攻擊動物？

▲民進黨團輿情回應記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因涉京華城圖利、民眾黨政治獻金案，官司仍在進行中。前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪昨發文替柯抱屈，「在你們這些人心目中，（柯文哲）竟比賴清德的那隻殘障三腳狗斑斑都還不如」，引發輿論譁然。對此，民進黨團副書記長、立委吳沛憶今（30日）直言，該發言令她震驚，再怎樣的政治評論，為什麼要去攻擊一隻狗、要攻擊動物？「動物其實是我們的家人不是嗎？」希望陳佩琪發言時能保持理性。

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪昨（29日）發文替柯抱屈，回憶開庭細節時，稱「這些人就是要柯文哲死」，更表示柯文哲一個當了25年的重症醫師、8年首都市長、5年創黨的黨主席，「真不知何以致此、要你們如此對待他？我的先生、柯文哲，在你們這些人心目中，竟比賴清德的那隻殘障三腳狗斑斑都還不如」，相關言論也引發爭議。

民進黨團書記長范雲、副幹事長沈伯洋、副書記長吳沛憶今（30日）召開輿情回應記者會，吳沛憶表示，陳佩琪不是政黨的黨職人員，一般來說她不想對陳佩琪做太多評論，但陳佩琪昨天的發言令她相當震驚，「我覺得再怎麼樣的政治評論，為什麼要去攻擊一隻狗呢？為什麼要去攻擊動物呢？動物其實是我們的家人不是嗎？」

吳沛憶認為，政治評論再怎麼樣的嚴厲，也不需要產生這樣的言論，「陳佩琪女士對她先生的感情大家都知道，有這樣子的心情可以體會，但是無法認同」，還是希望在做發言時能保持理性。