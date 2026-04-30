台鐵2周內完成北車商場爭議調查　預計5月和新光三越簽約

▲台鐵台北車站商場標案爭議將於2周內調查出爐。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

競爭激烈的台北車站商場招標案，由新光三越擠下有主場優勢的現行經營者微風集團，卻因評委身分爭議以及結果提前外洩，微風不服提出異議。台鐵董事長鄭光遠表示，台鐵已啟動內部調查，調查結果2周內出爐，廠商提異議後20天將回覆，5月與新光三越簽約、7月交接，依法不能因抗議而停止程序。

立委洪孟楷今(30日)在立法院委員會質詢時表示，台鐵台北車站商場ROT案沸沸揚揚，有9家公司來投標是好事，但這次事件招標案結果提前外洩，目前經營者微風集團要提行政訴訟，台鐵專業評選為何會提前外洩？內部審查疏失和提前外洩，讓廠商不服。

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洪孟楷質疑，目前經營者是微風，新得標廠商是新光三越，微風集團要打行政訴訟，台鐵還能在5月與新廠商新光三越簽約、7月能否順利交接嗎？台鐵如果沒有提前外洩，大家對放榜結果可能會比較心甘情願，如今微風要訴訟，新得標者要進來，台鐵站在房東立場，如何請走舊房客、讓新房客進來？不應該讓消費者權益受損。

台鐵董事長鄭光遠表示，台鐵已經啟動內部調查，對於參與評選的內外部委員、工作同仁和顧問公司所有人員，都要一一調查，目前已經發出通知，最快兩周內調查出爐。

鄭光遠強調，台北車站商場標案甄選結果4月28日已經公告，有意見的廠商可以按照促參法的規定，於公告30天內提出異議，台鐵將依法在20天內答覆，該案將依法進行，包括抗議和回覆都會按照原來促參法精神和程序進行，依照促參法規定，該案不能因為抗議而停止程序。