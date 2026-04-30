借1500不還「遊戲點數被花完」20年好友翻臉　水果刀猛刺奪命

▲1500元奪命！高雄男不爽「遊戲點數被玩輸」，水果刀刺頸友慘死。（圖／民眾提供）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市湖內區29日發生一起殺人的命案，事件中的主角劉姓嫌犯（29歲）、張姓死者（34歲）以及目擊者徐姓男子（34歲），三人自幼鄰里相親、一同長大，是擁有超過20年情誼的兒時玩伴。未料，這段深厚的情誼竟因1500元的債務與遊戲點數糾紛，在29日凌晨演變成一場震驚的殺人血案。

事發於29日凌晨1點多，監視器錄下殘暴一幕：身穿白衣的劉嫌自鐵皮屋衝出，手持預藏水果刀瘋狂追砍張男，張男頸部遭狠刺噴血，雖試圖按壓傷口止血求生，但劉嫌情緒極度失控，即便有眾人在旁試圖攔阻，劉嫌仍數度欲衝上前「補刀」。張男隨後被送醫急救，最終因失血過多宣告不治。

▲高雄市湖內區發生兇殺案。（圖／記者許宥孺翻攝）

案發前，目擊者徐男曾接獲劉嫌來電，得知其欲前往張男家中討債，徐男聽出對方語氣異常暴戾，擔心出事趕緊前往調停。沒想到徐男才剛抵達，就直擊劉男持刀刺向張男要害，目睹好友在眼前倒下的慘狀，警方抵達現場後，立即在案發現場僅20公尺外的巷弄逮獲逃離的劉嫌。

經調查，劉嫌因不滿無業的張男積欠1500元借款遲不歸還，加上張男借用其帳號玩電子娛樂城，卻把點數揮霍殆盡，且事後態度始終敷衍了事，新仇舊恨下，劉嫌才預備水果刀前往討債，引發致命口角。

警方在現場採證並扣留兇器，並逮捕劉嫌，偵訊後將全案依殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，這場因小額財務糾紛導致的「玩伴殘殺」，也讓鄰里唏噓不已。