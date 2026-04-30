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通緝犯北車扮街友！東1門性侵外籍女判囚5年2月　她罵：不是人

▲台北車站大廳、周末假日、外籍勞工、民眾、席地而坐▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北車站大廳常見旅客席地而坐。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

男子邱勝明去年（2025年）犯竊盜罪被通緝期間，混入北車街友圈子藏身吃喝逍遙，並於10月9日下午在北車大廳角落，涉性侵一起喝酒卻醉倒的71歲外籍女遊客，被起訴涉犯乘機性交罪嫌、求刑7年，邱翻供不認罪，被害人離台前痛罵邱男「不是人」，台北地院審結，今（30日）判處邱男5年2月徒刑，可上訴。

現年45歲的邱勝明是慣竊，2024年在桃園市犯下偷車案，被依竊盜罪判刑6月、得易科罰金定讞，但邱沒報到入獄、被桃園地檢署通緝後，躲到北車假扮街友，常和其他街友喝酒逍遙、或就地過夜，負責北車治安的鐵路警察局完全沒察覺這張陌生臉孔，竟然是通緝犯。

一名外籍女子去年9月下旬獨自來台旅遊，期間在北車遺失行李，在周邊打聽尋找時，認識不少街友說會幫她找，包括邱男，被害人南下觀光回到台北後，會到北車找這群街友聊天。

去年10月9日下午，被害人帶酒去見街友們，眾人在北車大廳席地一起喝，邱男也加入，當天下午3點多，眾人逐漸散去，邱男見被害人醉倒，將她拖到東一門旁的牆邊性侵，10分鐘過程中，邱故意抱起被害人上身靠向自己，藉此掩飾犯行。

當時來往旅客眾多，一時無人插手干涉，直到1位馬來西亞籍男遊客覺得不對勁、報警處理，警員趕來逮捕邱男，被害人醒來就醫驗傷，指控邱男甜言蜜語誇她漂亮，還說「喜歡妳」、「想跟妳結婚」，卻趁她喝醉性侵，她痛罵邱男：「不是人！」

被害人完成提告手續，已離台繼續行程。邱男在警詢時認罪，但移送檢方複訊卻翻供否認，先被解送桃檢執行竊盜罪刑期，今沒到庭聆判。

檢方認定邱男在被害人仍有意識、已有抗拒的肢體動作時，利用對方酒醉無力抗拒，公然在台北車站人來人往的大廳性侵，犯後態度惡劣，造成被害人身心受創，起訴邱男涉犯法定可判3年以上、10年以下徒刑的乘機性交罪嫌，並求刑7年，以昭炯戒。

此事引發廣泛議論，許多網友不解在國家門面、交通樞紐的北車大廳，竟公然發生性侵案，周邊人群卻如此冷漠，也有人質疑「北車一堆街友，每次晚上經過都超恐怖」、「北車真的不好好整治嗎？」鐵路警察局備受批評毫無作為，經媒體報導，趕緊擺出大陣仗巡邏「秀肌肉」，卻又挨轟作秀。

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