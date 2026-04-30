吃瓜網友要失望了！粿王判決書吃口早餐就看完　范姜律師解答

▲粿王認賠100萬。（圖／翻攝自王子IG）

記者鄺郁庭／綜合報導

粿王案判決書出爐，原本不少人期待能看到更多細節，沒想到內容相當簡短。律師賴承恩就在Threads表示，想配早餐看判決書的人「可能要失望了」，因為判決理由只簡要寫到雙方赴美返台後往來頻繁、有逾越一般朋友界線的交往，並無更進一步描述，讓他笑稱「早餐只吃一口就看完了」。

律師賴承恩表示，粿王案判決理由出來了，但想看著配早餐吃的各位可能要失望，因為理由內容只有記載，「114年4月間，被告與友人赴美國遊玩返台後，被告間即頻繁往來互動、同進同出，而有超越一般朋友間社交應有之界線之交往，並有逾矩之行為，且毫不避諱使周遭親友知悉其等關係親密。」

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他指出，判決書並沒有其他更進一步的細節，「可能你早餐只吃一口就看完了。」他也再度呼籲，「在外交朋友可以，但請不要交著交著交去心裡面。」

細節在開庭過程中 范姜彥豐律師：對

貼文引發討論，「百萬的稿費就這樣？」「文言文誰要看啦！」「有夠無聊，期待了幾天就給人看這坨大便。」「還以為法官回應說只遮名字會陳述事實，可以看精彩的，結果真的是簡明扼要的事實。」

賴承恩也在留言笑呼，他就是連早餐都還沒打開就把判決書看完了，「判決已經算蠻白話的，就是互動交往頻繁有超越朋友界線。」他也指出，認諾就不用真的把證據攤開來講，「這就是他們認諾想要的目的。」值得注意的是，其中有網友留言，「細節就在開庭過程中。」意外釣出范姜彥豐的律師蔡鈞如親自回覆「對。」賴承恩見狀則回，「蔡律辛苦了。」