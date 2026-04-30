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快訊／就不讓魔術演「老八傳奇」！康寧漢轟45分隊史紀錄、活塞追成2比3

▲活塞康寧漢（Cade Cunningham）全場狂轟45分，不僅寫下個人季後賽生涯新高，更刷新活塞隊史季後賽單場得分紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲活塞康寧漢（Cade Cunningham）全場狂轟45分。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2025-2026賽季NBA季後賽首輪30日持續激戰，面臨淘汰邊緣的底特律活塞回到溫暖主場，迎戰試圖上演「老八傳奇」的奧蘭多魔術，活塞當家少主康寧漢（Cade Cunningham）此役火力全開，次節單節就豪取20分，最後全場狂轟45分，不僅寫下個人季後賽生涯新高，更刷新活塞隊史季後賽單場得分紀錄，關鍵時刻又跳出來得分澆熄魔術反撲氣焰，最終活塞以116比109奪勝，系列賽追至2比3，成功續命。

賽前以3比1聽牌的魔術面臨傷病困擾，主力前鋒華格納（Franz Wagner）與艾薩克（Jonathan Isaac）皆因傷缺席。活塞開賽即展現強大進攻欲，康寧漢外線手感發燙，首節帶領球隊取得38比26、雙位數領先優勢。

次節康寧漢更是徹底接管比賽，單節9投5中狂飆20分，其餘隊友雖然合計僅得8分，但憑藉他的一己之力，活塞一度將領先擴大至17分，坎寧安上半場即攻下27分，正式刷新活塞隊史季後賽半場紀錄（原紀錄為他在此輪G1創下的25分）。

易籃再戰，魔術隊在班凱羅（Paolo Banchero）開火帶領下展開反撲，魔術在第三節開局一度將分差縮小至僅剩2分，然而康寧漢隨即再度挺身而出，連飆三分彈帶動隊友哈里斯（Tobias Harris）與杜倫（Jalen Duren）取分，幫助活塞在三節結束時以89比79重回雙位數領先。

決勝第四節，魔術展現頑強韌性，貝恩（Desmond Bane）與班凱羅接連外線命中，在比賽最後時刻追至109比112僅剩3分差距。生死關頭，康寧漢再度展現球星價值，他在進攻時間即將結束前投進關鍵球穩定軍心，隨後魔術卡特（Wendell Carter Jr.）違規掩護，加上班凱羅最後的三分搶投不中，哈里斯最後再穩穩命中兩罰，徹底讓勝負失去懸念，活塞以7分之差收下勝利、成功續命，系列賽將再度移師奧蘭多進行第六戰。

數據方面，活塞除了坎寧安45分的史詩級表現外，哈里斯挹注23分8籃板，小將湯普森（Ausar Thompson）雖僅得6分，但抓下15籃板並貢獻5抄截2阻攻，成為防守端的隱形功臣。魔術方面，班凱羅今日同樣寫下個人季後賽生涯代表作，全場投進6記三分球、轟下45分9籃板7助攻，布雷克（Anthony Black）也貢獻了19分。

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