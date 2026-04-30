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屏東萬巒豬腳街五一連假人潮爆發　交通管制措施一次看

▲萬巒豬腳街。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲萬巒豬腳街。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

五一勞動節連假將至，屏東萬巒豬腳街預料湧現大量人潮與車潮。內埔警分局提前規劃交通疏導措施，將豬腳街於連假期間劃設為行人徒步區，並引導民眾改停周邊停車場後步行進入，以避免壅塞。同時針對六堆客家文化園區及臺灣原住民族文化園區等熱門景點，也加強交通管制與引導，確保假期順暢安全。

▲萬巒豬腳街。（圖／記者陳崑福翻攝）

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內埔警分局表示，轄區內包含萬巒鄉、內埔鄉等4個鄉鎮，其中以萬巒鄉民和路「豬腳街」最負盛名，香氣四溢的滷豬腳吸引各地遊客慕名前來。此外，「六堆客家文化園區」及「臺灣原住民族文化園區」也是熱門旅遊景點，連假期間預估人車潮將明顯增加。

為因應勞動節3天連續假期，警方已規劃交通疏導與應變措施，並透過警察廣播電台高雄分台即時發布路況資訊，提醒駕駛人提早因應。

其中萬巒豬腳街（民和路）於連假期間每日8時至20時，將實施行人徒步區管制，全面禁止車輛進入，民眾須步行進入用餐及購物。警方也指出，萬巒市區道路較為狹窄，尤其上午10時至下午2時用餐尖峰時段，若有違規停車情形，易造成交通壅塞。

警方建議，民眾可將車輛停放於褒忠路及永和巷共6處停車場，約提供240個車位，再步行前往豬腳街。現場也將編排警力加強交通疏導與違規取締，以維持順暢通行。

至於六堆客家文化園區及臺灣原住民族文化園區，園區內均設有停車場，警方呼籲駕駛人耐心配合現場人員指揮，共同維護連假期間交通安全與順暢。

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