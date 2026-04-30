防詐天使一路好走！9.6萬人湧粉專送別女警...願無罣礙自由舞蹈

▲臉書粉專「安平警好讚」發文悼念鄭姓女警，湧入9.6萬人按讚。（圖／翻攝自Facebook／安平警好讚）

記者葉品辰／台南報導

台南市安南區28日清晨發生一起奪命車禍，一名28歲鄭姓女警在休假期間騎車外出，遭20歲戴姓女大生從後方追撞後倒地，隨後又被一輛行經的遊覽車輾過，當場傷重不治。噩耗傳出後，不少民眾湧入臉書粉專「安平警好讚」悼念，相關貼文已累積高達9.6萬人按讚，留言區更是一片哀傷。

「安平警好讚」粉專發文追思，貼出鄭女生前身穿警服、露出燦爛笑容的照片，並以黑白畫面致哀，寫下「突然間少了一位熟悉的身影，那位總是帶著笑容、做事認真、熱心服務的防詐天使，離開我們了」，字句間滿是不捨，粉專也在文末呼籲，交通安全絕非口號，希望社會大眾多一分留意，避免憾事再次發生。

▲台南28歲女警遭20歲戴姓女騎士撞倒，慘被遊覽車輾斃，戴女肇事後查看車損。（圖／民眾提供）

貼文曝光後，短時間內湧入大量網友留言悼念，有人表示「雖然和妳只有在宣導場合見過，但看到新聞，心好痛，眼淚也忍不住掉下來」，也有人直呼「甜美的防詐天使，謝謝你，辛苦你了，一路好走」、「辛苦了！防詐天使，願無罣礙」，還有不少人向家屬致意「一路好走，家屬請節哀」，更有人感性寫下「美麗的天使，妳可以卸下責任，在天堂自由的舞蹈，妳辛苦了」，字字句句令人鼻酸。

據了解，鄭女出身舞蹈系，原本在舞台上展現專長，後來選擇投入警職，將青春與熱情奉獻給社會。雖然從警時間不長，但無論是查緝毒品、偵辦竊案，或是反詐騙宣導、協助長者就醫，她始終全力以赴，深受同仁與民眾肯定。龍姓男友與鄭姓女警原已排定將前往日本進行自強活動，如今一場突如其來的車禍，讓這位總是帶著笑容的女警驟然離世，令親友與同事難以接受，也不得已向旅行社取消旅程。