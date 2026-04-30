Gmail「隱藏技巧曝光」秒登入　一堆人現在才知道：太方便

▲登入不用打完整信箱？原PO一試驚呆了。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

原來Gmail登入不用把信箱打完！一名網友直到上大學才發現，過去每次乖乖輸入完整「@gmail.com」根本白忙一場，只要打前半段帳號也能順利登入，讓他當場愣住。貼文曝光後，釣出大票網友驚呼，「我到30多歲才知道」、「我現在才知道，我大學畢業十幾年了」。

一名網友在Threads表示，過去從高中開始使用Gmail，每次登入都習慣輸入完整信箱帳號，包括後面的「@gmail.com」，從未懷疑過有其他更簡便的方式。直到上大學後，才知道只輸入帳號前半段，沒想到系統仍然順利辨識並登入成功，讓原PO當場愣住。

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驚呆！一票人現在才知道：都畢業十幾年了

實用文章曝光後，底下網友紛紛驚呼太方便，「那我那些年浪費的時間算什麼」、「我到30多歲了才知道，感謝分享」、「一直以為只有Yahoo可以不用打@後面那串」、「真的很多人不知道，別人看我只打帳號也都會很驚訝」、「我都用手機號碼登入」、「前陣子不小心誤觸才知道，但學校帳號還是得乖乖打完」、「不打有機率要驗證，打了沒有驗證過」、「我現在才知道，我大學畢業十幾年了」。

▲只輸入ID就可秒登入。（圖／記者劉維榛攝）



另說到Gmail ID話題，Google日前推出「帳號使用者名稱更改」功能，允許部分用戶在不影響既有資料與服務的情況下，調整 Gmail 帳號名稱。不過，該功能目前僅限美國地區用戶使用，未來將逐步擴展至其他國家。

在使用規則方面，Google 設定了明確限制，每個帳號最多可更改三次，可隨時恢復為舊的使用者名稱，此舉在提供彈性的同時，也避免濫用或頻繁更動帳號識別。