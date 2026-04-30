曾殺人未遂入監！高雄男揮刀刺友　13cm檳榔刀「直沒至柄」奪命

▲陳男遭刺破左頸靜、動脈，當場倒地不起。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者莊智勝／高雄報導

高雄一名葉姓男子因金錢糾紛而對友人陳男心生不滿，竟於1月12日下午11時許騎機車前往鳳山鎮東宮旁鐵皮屋，見到陳男正在與眾人打麻將，隨即持檳榔刀朝陳猛刺，導致陳左頸靜脈、左頸總動脈破裂，當場倒地不起，經送醫搶救後於同日下午1時30分許不治死亡。高雄地院法官審理後，依殺人罪判葉有期徒刑14年10月。可上訴。

判決書指出，葉嫌與陳男為友人關係，雙方因金錢糾紛，導致葉心生不滿，案發當天下午，葉嫌預先準備檳榔刀、小鐮刀各一把，並騎機車前往鳳山鎮東宮，走近一旁鐵皮屋內，見到陳正準備與眾人打麻將，葉嫌當即持檳榔刀上前，朝著陳頸部猛刺，鮮血當場如噴泉般湧出，陳應聲倒地，雖經緊急送醫搶救，但因左頸靜、動脈破裂，最終仍宣告不治。

案發後葉嫌一度逃離現場，但最終仍遭警方逮捕，於偵查及審理過程中對於犯行坦承不諱。法官審酌，葉嫌僅因金錢糾紛即萌生殺機，預先準備13公分長的檳榔刀前往現場行兇；經勘驗陳男遺體，發現其頸部遭貫穿，穿刺傷深度達16公分，足見葉嫌下手力道猛烈，刀刃直沒至柄，葉嫌手段兇殘、殺意甚堅，其所為不只剝奪陳男寶貴之生命，更對被害者家屬造成永久巨大之精神傷痛，危害社會治安重大。

法官調查發現，葉嫌於民國75年11月間曾犯殺人未遂，服刑出監後，陸續再犯槍砲彈藥刀械管制條例、麻醉藥品管理條例、恐嚇取財未遂、毒品危害防制條例等各罪，前科累累，素行不良，早年因殺人未遂入監服刑，竟未見悔改，多年後再犯下本案殺人犯行，不能輕縱，考量葉嫌犯後態度尚可，其智識程度、家庭生活、經濟狀況、以及被害家屬請求重判等一切情狀後，依殺人罪判處葉嫌有期徒刑14年10月。全案可上訴。