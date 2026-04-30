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童書出版「大邑文化」結束營運　讀者崩潰：等不到下一集

▲▼出版童書為主的「大邑文化 Polis Press」宣布結束營運，《X萬獸探險隊》系列受到許多讀者喜愛，也讓支持的讀者表達不捨。（圖／翻攝自大邑文化 Polis Press）

▲出版童書為主的「大邑文化」宣布結束營運。（圖／翻攝自大邑文化 Polis Press）

記者林育綾／綜合報導

以出版童書為主的大邑文化出版社，在臉書「大邑文化 Polis Press」發文宣布，將於今（30日）正式結束營運，並同步關閉粉絲團。消息一出，引發大批讀者與家長湧入留言區，不少人直呼震驚與不捨，其中以長年熱賣的《X萬獸探險隊》系列讀者反應最強烈，紛紛感慨「看不到下一集了！」

▲出版童書為主的「大邑文化」宣布結束營運。（圖／翻攝自大邑文化 Polis Press）

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▲出版童書為主的「大邑文化」宣布結束營運。（圖／翻攝自大邑文化 Polis Press）

大邑文化日前在臉書發文宣布，將於2026年4月30日正式結束營運。出版社表示，「很遺憾必須跟各位讀者分享這個消息過去秉持著為讀者帶來有趣好玩、具知識性的內容來選書，但隨著閱讀習慣改變，出版實體書面臨巨大困難，經整體評估，並因應大眾文教集團進行數碼轉型，決定暫時退出台灣圖書出版業務。」

文中也提到，看著許多小讀者的回饋與詢問，知道書籍陪伴孩子成長，「真的感到萬分不捨」，並感謝小讀者與家長多年支持，「邑編在這裡下台一鞠躬，大邑文化粉絲團也將於4月30日正式關閉，謝謝大家，珍重再見！」

消息曝光後，很快湧入讀者留言「太令人驚訝！還在等下集出版欸」、「好震驚！謝謝大邑文化出版好書！」、「愚人節不是已經過了嗎，為什麼？出了什麼事嗎？」也有讀者寫下，「才剛看完萬獸IV6在期待後面的劇情，結果你跟我講不出版了（崩潰尖叫中）」，出版社小編回覆「抱抱～真不好意思，我們也捨不得嗚嗚嗚」，讓不少人跟著留言回應。

不少家長則急著確認是否還有補書機會，「不！我家小孩超級愛《X萬獸探險隊》，請問目前有的書賣完就不會再版了是嗎？必須趕快收齊啊！」出版社回覆表示，「對的，不會再版了，目前可能市面上還有書，可以趕快去蒐集。」也有人感嘆，「小朋友小時候最愛看的書，在書店可以待很久。」

▲▼出版童書為主的「大邑文化 Polis Press」宣布結束營運，《X萬獸探險隊》系列受到許多讀者喜愛，也讓支持的讀者表達不捨。（圖／翻攝自大邑文化 Polis Press）

▲《X萬獸探險隊》系列受到許多讀者喜愛，也讓支持的讀者表達不捨。（圖／翻攝自大邑文化 Polis Press）

大邑文化隸屬於大眾國際書局股份有限公司，長期以兒童讀物與知識漫畫為主要出版方向，陪伴不少家庭成長。其中《X萬獸探險隊》為大邑文化最具代表性的兒童知識漫畫系列之一，深受小學生喜愛。該系列透過大勇、阿寶、豆丁等角色展開冒險，將動物與生物科學知識，融入故事情節，系列包含《X萬獸探險隊》、《II》、《III》、《IV》及特別篇，以「動物對決」為主軸，是不少孩子接觸知識型閱讀的重要入門作品。此次宣布停止出版，也讓不少讀者擔心未完系列是否就此停在現有進度。

讀者進一步詢問，剩餘書籍和連載作品的後續怎麼處理？對此，大邑文化回覆表示，目前為代理出版角色，後續仍須交由原出版社洽談；另有讀者詢問，《X萬獸探險隊》和其他系列都不會推出新書了嗎？大邑文化則回應，「是的，目前暫時沒有了，謝謝。」

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