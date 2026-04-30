偷6顆峮峮簽名球藏公事包！3憲兵軍官起訴　趁總統維安勤務下手

▲總統賴清德2月到大巨蛋看球賽，提前到場維安的國安憲兵趁機偷走啦啦隊簽名球。（資料照／取自賴清德臉書）

記者劉昌松／台北報導

總統賴清德2月間到台北大巨蛋觀看台日棒球交流賽時，負責維安工作國安特勤中校林宗翰、少校江旻峰、涂志名，竟在開賽前以公事包掩護，從啦啦隊休息室偷走6顆啦啦隊女神峮峮的簽名球、6個特製護照套，然後回辦公室各自朋分。台北地檢署30日依竊盜、收受贓物等罪起訴3名已遭記過汰除的校級軍官。

中華台北棒球隊為備戰2026年世界棒球經典賽，先在大巨蛋與日本職棒球隊進行交流賽，總統賴清德排定在2月27日到場觀賽，國安人員提前在一早就到球場進行維安工挺悍公司作，中校林宗翰在清晨7點47分巡視啦啦隊辦公室時，看到有個紙箱內裝了一堆棒球。

隨行的憲指部警衛大隊少校組員江旻峰見林宗翰似乎有興趣，自告奮勇表示；「學長，我來處理。」林宗翰身為長官，對部屬的熱情未加拒絕，反而讓特勤中心少校涂志名提供隨身的公事包，協助江旻峰藏放偷來的6顆簽名球。

▲峮峮是中華職棒人氣啦啦隊成員。（資料照／中信兄弟提供）

江旻峰偷走棒球後，又在大巨蛋停車場門口發現另1個紙箱，又臨時起意從箱內拿走6個特製的護照套，然後把公事包交還給涂志名，3個人收班回到涂志明的辦公室，各分得2顆棒球、2個護照套。

全案因負責球賽行銷業務的挺悍公司發現受歡迎的峮峮簽名球短少，為了確認非工作人員監守自盜而報案，警方調閱監視器後，赫然發現竟然是總統維安人員行竊，國家安全局自檢後將涉案3名校官汰除，並函送台北地檢署檢察官謝仁豪檢察官偵辦。

檢察官調查後，將林宗翰、江旻峰、涂志名3人提起公訴，至於被偷的簽名球已經全部歸還，失竊物還4個護照套下落不明。