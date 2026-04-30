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社會 社會焦點 保障人權

蔥油餅夫妻遭37刀「剁豬肉」殘殺！　新北檢起訴逆子廖聰賢

▲▼ 蘆洲逆子廖聰賢手刃雙親，移送新北地檢署。（圖／民眾提供）

▲蘆洲逆子廖聰賢手刃雙親被起訴，全案將由國民法官審理。（圖／民眾提供）

記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市蘆洲區廖姓男子(67歲)、許姓妻子(75歲)平時賣蔥油餅維生，逆子36歲廖聰賢卻因不滿每月5千零用錢太少，討錢花用遭拒，今年1月17日晚間憤而持刀連砍父母共計37刀，宛如「剁豬肉」般狠奪年邁雙親性命後逃逸，2天後落網。日前全案偵結，新北地檢署依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴廖男，由國民法官進行審理。

夫妻倆老來得子 卻是好吃懶做敗家兒

廖男、許女夫妻倆平時在蘆洲區經營蔥油餅攤維生，也是當地人的知名銅板美食，廖男平時還與陳姓表妹經營宮廟，由他擔任乩身，每週二、四、六晚間7時會協助信徒問事，生活相當單純。

夫妻倆也是老來得子，許女在40歲生下兒子廖聰賢，沒想到卻是一個好吃懶做的敗家子，過去有毒品前科，平日沒有工作，吃穿用度全靠偶爾打零工以及父母資助，每月會有5千零用金花用。

每月5千不夠花 廖聰賢「剁豬肉」砍死雙親

但廖聰賢不滿父母錢給太少，17日晚間9時許討錢花用遭拒，竟憤而持開山刀朝父母瘋狂砍殺，見2人沒了動靜便騎車逃逸。18日上午，廖妹表妹到平常常去的理髮廳洗頭時，發現表哥沒來，畢竟表哥有心臟病、高血壓問題，擔心出了什麼問題，便前往住處查看。

▲▼蘆洲老夫妻雙屍，兒涉重嫌，騎機車離家逃逸。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲廖聰賢犯案後騎機車逃逸。（圖／記者陳以昇翻攝）

表妹按了門鈴、打了電話，都沒人回應，樓下也停著夫妻倆工作用的車輛，她驚覺有異，便在中午12時許報警，員警到場後請來里長陪同，找鎖匠開門，才驚見老夫妻血已流乾，倒在血泊中明顯死亡。

警方初步檢視發現，廖男後腦、左手、手肘有抵禦傷勢，共受有24刀，許姓妻子則是背部、後腦、左右手有傷，共受有13刀，其中頭部因猛烈撞擊凹陷，2人身上的傷勢刀刀見骨，且集中頭部，相當駭人，宛如「剁豬肉」般奪走父母的性命。

狡猾製造斷點 四處逃竄新莊落網

警方循線追緝廖聰賢，但狡猾的廖刻意製造多處斷點，加上不帶手機、不使用信用卡，使警方難以追蹤廖的蹤跡，直到19日傍晚6時許，新莊派出所副所長在新泰路一帶巡邏時，逮到正在閒晃的廖聰賢，身上僅剩587元，移送檢方複訊後聲押禁見。日前全案偵結，新北地檢署依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴，全案將由國民法官審理。

▲▼ 家中砍父母37刀慘死血泊中　蘆洲逆子「抓到了」畫面曝！。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲廖聰賢在新莊遊蕩時被逮。（圖／記者陳以昇翻攝）

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