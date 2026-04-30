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粿王判決書出爐！律師笑喊「吃瓜群眾可散了」：果真非常乾淨

▲▼王子認找范姜彥豐協商「分期付款」遭網吐槽。（圖／翻攝自Facebook／王子 邱勝翊、Meigo粿粿）

▲粿王婚外情判決書出爐。（圖／翻攝自FB／王子 邱勝翊、Meigo粿粿）

記者鄺郁庭／綜合報導

藝人「王子」邱勝翊不倫前啦啦隊女神「粿粿」江瑋琳，遭范姜彥豐提告求償100萬元。粿王認賠100萬元，請求不公開判決書，但法院考量司法公開原則，未採納2人請求。不過，律師林智群看完判決書後，直接在粉專表示「果真非常乾淨」，更幽默下結論「吃瓜群眾可以散了」，並沒有外界想像中的精彩對話。

林智群律師在粉專「林智群律師（klaw）」發文表示，「士林地方法院115年度訴字第377號判決。果真非常乾淨。」文末也附上hashtag，「#吃瓜群眾可以散了」、「#投降雖然可恥但有用」，短短幾句話立刻引發網友討論。

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由於案件先前受到高度關注，不少人原本以為判決書中會有更多細節可看，但林智群等於直接點破，內容沒有太多外界期待的爆點。有網友看完也直呼，「沒有什麼大家期待的內容」、「沒寫的部分自行腦補」、「以侵害配偶權來說應該算多了」。

另有網友分析，「有時候就是當事人、律師辯過頭，法院判決才會交代細節，以符合論駁之要求。」還有人笑說，「如果還有通姦罪的話，內容才會比較豐富。」留言區也有人開酸，「沒瓜可吃，差不多下個月王子就會復出了」、「逃兵比較棘手？」整起事件隨著判決內容曝光，原本期待吃瓜的網友也只能默默散場。

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