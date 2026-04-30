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山友攀屏東石可見山！下山撞巨石受困　屏東警民聯手救援

▲枋寮警方救助洪姓男子等人。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警方救助洪姓男子等人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台中洪姓山友特地駕駛自小客車載著兩名友人南下屏東山區登山，未料返程行經陡峭山路時發生意外，車輛失控撞擊山壁車頂嚴重受損受困，枋寮警分局獲報後迅速出動，結合熟悉地形的山地義警與拖吊業者協力救援，在多方合作下成功排除危機。所幸三人僅受輕傷，展現警民即時應變與互助合作的重要性。

▲枋寮警方救助洪姓男子等人。（圖／記者陳崑福翻攝）

「石可見山」位於屏東縣春日鄉與來義鄉交界，因林相原始、地勢陡峭，吸引不少登山愛好者造訪，但也潛藏行車風險。枋寮警分局歸崇派出所日前接獲61歲洪姓男子報案，指其駕車行經屏132縣道時，因不熟悉山區路況，不慎擦撞山壁，導致車輛受損動彈不得。

警方隨即由警員王邦任會同山地義警楊愛珠趕赴現場，發現洪男當天與友人登山返程途中，因道路狹窄、坡度陡峭，擦撞山壁，導致車輛失控。所幸在熱心民眾協助下，車內人員已先行脫困，僅有輕微擦傷，但車輛卡在山坡無法移動，現場仍具危險性。

員警到場後立即聯繫熟悉山區地形的拖吊業者前來支援，同時與山地義警合作實施交通管制，維持現場秩序，確保拖吊與救援作業順利進行。經過一段時間努力，終於將受困車輛排除，解除危機。

枋寮分局長盧恒隆表示，此案展現警方即時應變能力與山地義警對地形熟悉的優勢，成功化解危機。他也提醒民眾，山區道路彎急坡陡，駕駛時應放慢速度、提高警覺，若發生事故應立即報警求助，以確保自身與他人安全。

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