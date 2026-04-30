一天被問不下10次「要補打麻疹疫苗？」　林氏璧：不用嚇自己

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本麻疹疫情爆發，國內出現7年來首例境外移入病例。旅日達人林氏璧表示，因為爆出麻疹疫情，他一天被問超過不下10次，去XX要不要補打麻疹疫苗，「XX可以替換為沖繩、大阪、北陸、北海道等等」。不過他直言，目前案例主要集中在東京及周邊縣市，多數地區仍屬零星案例，「真的不用自己嚇自己」。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」直呼，「不要再問我去日本哪裡要不要補打MMR疫苗了」，並指出從數據來看，「目前案例就是集中在東京還有其周邊縣份」，其他地區多半仍是零星個案。不過適逢黃金週，日本人流動增加，「現在沒有不代表以後不會有」，確實仍可能在各地遇到帶病毒者。

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「檢視自身狀況」確認3點更重要

不過，麻疹並非只在日本流行，「世界上很多地方也都在流行麻疹，美國今年也很嚴重」，旅客確實可能接觸到來自不同國家的感染者，因此「風險肯定有，只是高低較難評估」。與其過度恐慌，不如回頭檢視自身狀況，「自己是哪個年齡，到底有沒有完整打過疫苗，是不是還有抗體比較重要。」

至於疫苗效果，孔醫師強調，「麻疹疫苗沒有這麼遜，他是效果非常好的疫苗」，若小時候已接種兩劑，且近年曾補打MMR，「理論上抗體可以再維持15年應無問題，甚至更久的。」

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對於麻疹疫情，疾管署長羅一鈞表示，這是國內自2019年以來首例來自日本的境外移入麻疹，顯示日本近期疫情確實高於往年，因此提升旅遊疫情建議至第一級注意，提醒民眾遵守當地一般預防措施。

彰化縣衛生局指出，麻疹可透過飛沫及空氣傳播，傳染力極強，常見症狀包括發燒、鼻炎、紅疹、結膜炎及咳嗽。接觸者監測期為與個案最後一次接觸日起算18天，期間應避免出入公共場合，並盡量戴口罩；如出現疑似症狀，勿自行就醫，應先自我隔離並通知衛生單位，避免接觸其他候診民眾。

目前國內自費麻疹疫苗庫存充足，兩家廠牌共計15萬劑。羅一鈞提醒，1966年以後出生的成人，因麻疹抗體可能隨年齡下降，建議赴日前2至4週至旅遊醫學門診諮詢是否需要自費接種。出國期間應勤洗手、避免觸摸口鼻，並適時佩戴口罩，以降低感染風險。