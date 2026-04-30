封鎖伊朗「恐持續數月」！　川普會見能源高層商討對策

▲ 川普傳出正考慮對伊朗實施更長時間封鎖。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普28日在白宮會見多家能源龍頭企業高層，討論若對伊朗海上封鎖持續數月，美國將如何穩定全球油市、降低對國內消費者的衝擊。

美媒Axios率先報導這場會議，綜合《路透》及《法新社》，不願具名的白宮官員透露，此次會面由財政部長貝森特主持，副總統范斯、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）、特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）均出席。

石油巨擘雪佛龍（Chevron）也證實，執行長沃斯（Mike Wirth）親赴這場閉門會談，就全球油市現況交換意見。

閉門會議聚焦油市 業界肯定川普決策

會議聚焦美國國內產能、石油期貨走勢、天然氣供應、航運動態及委內瑞拉情勢，官員指出，與會能源業高層普遍認為川普目前在油市議題上「採取所有正確的行動」。

媒體報導川普考慮對伊朗實施長期封鎖後，國際原油價格應聲大漲。布蘭特原油（Brent）29日盤中突破每桶115美元，創下近一個月新高；美國基準西德州原油（WTI）也逼近每桶105美元。

白宮：封鎖握最大籌碼 傾向外交解決

白宮發言人凱利（Anna Kelly）對此回應，川普掌握一切足以確保伊朗永不獲得核武的選項，但更傾向採取外交手段解決問題，「透過封鎖伊朗港口，美國對該政權握有最大籌碼，而總統只接受能確保國家安全的協議。」

為緩和油價上漲壓力，川普政府近期已採取多項措施，包括延長《瓊斯法》（Jones Act）豁免期90天、援引《國防生產法》授權增產，並同意從戰略石油儲備釋出1億7200萬桶石油，配合國際能源署（IEA）協調的全球4億桶聯合增儲行動。

此外，當局也已放寬夏季汽油的防霾排放規定，並研議進一步鬆綁煉油廠污染法規，以壓低民眾燃油負擔。