戴假髮縱火報復前女友！61歲男狂發死亡威脅　起訴求刑5年以上

▲屏東地檢署。(圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名61歲張姓男子，與前女友分手後心生怨懟，不僅透過通訊軟體連續傳送死亡威脅語音，還涉嫌精心變裝戴假髮掩人耳目，騎車前往對方住處潑灑易燃物縱火，造成多輛機車燒毀並波及民宅，危及公共安全。檢警循線調查，透過監視器與證人指證鎖定犯行，依恐嚇及放火等罪提起公訴，並建請法院從重量刑，以維社會安全。

起訴書指出，61歲張姓男子與康姓女子曾為男女朋友關係並同居，分手後因心生不滿，於2025年11月25日透過LINE連續傳送多段語音訊息，內容充滿死亡威脅，導致對方心生恐懼。

檢方調查，張男不僅口頭恐嚇，還付諸行動。2026年2月4日晚間，他涉嫌騎乘借來的機車，刻意懸掛他人車牌，並戴上女性假髮、穿著防曬裙變裝，前往前女友租屋處外，對停放的機車潑灑易燃物後點火，火勢迅速延燒，造成兩部機車燒毀，並波及民宅牆面、鐵皮棚及冷氣設備，產生明顯燒損痕跡，形成公共危險。

案發後警方獲報展開調查，透過周邊監視器畫面、車牌異常比對及證人證述，發現張男涉有重嫌，並持搜索票至其住處查扣手機等證物，逐步還原案情。另有證人指出，其住處曾遺失女性假髮，款式與犯案時所戴相同，進一步佐證張男刻意變裝犯案。

檢方認為，張男因情感糾紛，不思理性處理，竟採取縱火這類高度危險手段，危及不特定多數人生命財產安全，且犯後否認犯行，態度不佳，建請法院就放火燒燬現供人使用住宅未遂罪從重量刑，建議判處5年以上有期徒刑，以儆效尤。