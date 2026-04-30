　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

戴假髮縱火報復前女友！61歲男狂發死亡威脅　起訴求刑5年以上

▲屏東地檢署。(圖／資料照）

▲屏東地檢署。(圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名61歲張姓男子，與前女友分手後心生怨懟，不僅透過通訊軟體連續傳送死亡威脅語音，還涉嫌精心變裝戴假髮掩人耳目，騎車前往對方住處潑灑易燃物縱火，造成多輛機車燒毀並波及民宅，危及公共安全。檢警循線調查，透過監視器與證人指證鎖定犯行，依恐嚇及放火等罪提起公訴，並建請法院從重量刑，以維社會安全。

起訴書指出，61歲張姓男子與康姓女子曾為男女朋友關係並同居，分手後因心生不滿，於2025年11月25日透過LINE連續傳送多段語音訊息，內容充滿死亡威脅，導致對方心生恐懼。

檢方調查，張男不僅口頭恐嚇，還付諸行動。2026年2月4日晚間，他涉嫌騎乘借來的機車，刻意懸掛他人車牌，並戴上女性假髮、穿著防曬裙變裝，前往前女友租屋處外，對停放的機車潑灑易燃物後點火，火勢迅速延燒，造成兩部機車燒毀，並波及民宅牆面、鐵皮棚及冷氣設備，產生明顯燒損痕跡，形成公共危險。

案發後警方獲報展開調查，透過周邊監視器畫面、車牌異常比對及證人證述，發現張男涉有重嫌，並持搜索票至其住處查扣手機等證物，逐步還原案情。另有證人指出，其住處曾遺失女性假髮，款式與犯案時所戴相同，進一步佐證張男刻意變裝犯案。

檢方認為，張男因情感糾紛，不思理性處理，竟採取縱火這類高度危險手段，危及不特定多數人生命財產安全，且犯後否認犯行，態度不佳，建請法院就放火燒燬現供人使用住宅未遂罪從重量刑，建議判處5年以上有期徒刑，以儆效尤。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／2哥、3哥雙飆天價！　超車大哥台積電
粿王罕見動作「買到」乾淨判決書　律師：換范姜有刑事訴訟
28歲「防詐天使」遇劫亡！生前超甜笑容萬人淚崩：一路好走
快訊／日圓超甜價再現！機會又來了
快訊／台股大漲！　收復39800
快訊／高雄色警慘了　記2大過免職

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

山友攀屏東石可見山！下山撞巨石受困　屏東警民聯手救援

戴假髮縱火報復前女友！61歲男狂發死亡威脅　起訴求刑5年以上

粿王罕見動作「買到」乾淨判決書　律師提范姜1行為還有刑事訴訟

貨車司機酒駕撞破護欄「險翻落橋下」　懸空10米驚險畫面曝

快訊／偷拍6女「AI合成虛擬裸照」！高雄色警慘了　遭記2大過免職

奇葩法官3放暴力犯！命每周找檢察官報到　關鍵理由曝光

前夫不告而別還存親密合照　離婚女一鍵轉傳反被判刑

快訊／蘆洲跟騷噁男被阻惱羞！毆傷少女外婆、里長　法院裁准羈押

粿王判決書無「情色對話」原因曝　法官1原因堅持公開

快訊／「粿王不倫」判決書出爐！　1849字全文曝光

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

18歲女學生遭色狼尾隨！外婆、里長制止「遭打成重傷」

【佛瑞德遊記】確定沒搞錯！這次居然讓FRED來當中年級實習生！他撐得過去嗎?

女警遭輾斃…男友曝出門原因「回家幫姊顧小孩」！心碎喊：她很顧家

【Fred吃上癮】FRED的神之舌挑戰！韓式甘醬變身「韓式甘醬煙燻辣炒鷄爪」？

軍購版本混戰！　季麟連怒批韓國瑜「賣黨求榮」建請開除

山友攀屏東石可見山！下山撞巨石受困　屏東警民聯手救援

戴假髮縱火報復前女友！61歲男狂發死亡威脅　起訴求刑5年以上

粿王罕見動作「買到」乾淨判決書　律師提范姜1行為還有刑事訴訟

貨車司機酒駕撞破護欄「險翻落橋下」　懸空10米驚險畫面曝

快訊／偷拍6女「AI合成虛擬裸照」！高雄色警慘了　遭記2大過免職

奇葩法官3放暴力犯！命每周找檢察官報到　關鍵理由曝光

前夫不告而別還存親密合照　離婚女一鍵轉傳反被判刑

快訊／蘆洲跟騷噁男被阻惱羞！毆傷少女外婆、里長　法院裁准羈押

粿王判決書無「情色對話」原因曝　法官1原因堅持公開

快訊／「粿王不倫」判決書出爐！　1849字全文曝光

季麟連嗆開除韓國瑜　黃暐瀚嘆尾巴搖狗：盧秀燕、朱立倫全開除吧

粿王判決書出爐！律師笑喊「吃瓜群眾可散了」：果真非常乾淨

山友攀屏東石可見山！下山撞巨石受困　屏東警民聯手救援

權后台達電、3哥聯發科雙飆新高　股價超車台積電

藍營讚鄭習會帶來和平紅利　綠列扁馬英賴表現：別再相信沒根據說法

粿王判決書認證不倫5舉動「毫不避諱親友知情」　造成范姜精神痛苦

村上宗隆首度對決！菊池雄星「左肩緊繃」傷退　白襪延長賽再見勝

網友驚賴清德、李四川只差一歲　川伯：沒錯！常下工地皮膚比較粗

仁川2大度假城開箱！到《單身即地獄》天堂島必拍水樂園、極光道

一天被問不下10次「要補打麻疹疫苗？」　林氏璧：不用嚇自己

【傅崐萁也壓不住】為軍購版本槓上！　季麟連警告徐巧芯「別親痛仇快」

社會熱門新聞

快訊／粿王判決書出爐　全文曝光

女大生撞女警遭炎上　社群全關閉

女警親友慟求行車紀錄器　怒曝女大生嘻哈吃火鍋

粿王判決書無「情色對話」原因曝　法官1原因堅持公開

嘉義男大生載女同學摔進排水溝！搶救無效

女警挨撞視角曝光！女大生0煞車猛撞　她騰空難平衡遭輾斃

李鴻淵行刑式奪4命　檢座嘆：殺人容易判死卻好難

女警「回家幫姊顧小孩」途中遇劫！　男友悲吐：她很顧家

28歲「防詐天使」車禍亡！生前甜笑萬人淚

男子遭虐囚10小時「打到斷氣」丟包

快訊／偷拍6女「AI合成裸照」！高雄警遭記2大過免職

快訊／上班注意！　國1「4車追撞」塞爆

快訊／蘆洲跟騷噁男揮拳傷2人　法院裁准羈押

北捷婦誤噴辣椒水全車狂咳　下場慘了挨罰1萬

更多熱門

相關新聞

屏東貓咪登記+絕育只要500　資訊一次看

屏東貓咪登記+絕育只要500　資訊一次看

為配合貓咪納入寵物登記新制，屏東縣政府推出補助方案，鼓勵飼主盡早替家貓完成晶片植入與登記。依據農業部公告，自今年1月1日起，若未替貓辦理登記並植入晶片，將違反《動物保護法》相關規定，最高可處新台幣1萬5000元罰鍰，且可按次開罰。

「生成財3號」二拍降價　5/5公開競標

「生成財3號」二拍降價　5/5公開競標

涉恐嚇　館長不傳總統作證

涉恐嚇　館長不傳總統作證

找黑白道討債被求刑3年半　余正煌認罪盼獲自新

找黑白道討債被求刑3年半　余正煌認罪盼獲自新

屏檢啟動選舉查察　嚴打賄選+介選

屏檢啟動選舉查察　嚴打賄選+介選

關鍵字：

屏東縱火恐嚇假髮情感糾紛

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿王判決書出爐　全文曝光

鄭麗文8字挺韓國瑜！韓粉酸：妳跟傅一掛

女大生撞女警遭炎上　社群全關閉

女警親友慟求行車紀錄器　怒曝女大生嘻哈吃火鍋

粿王判決書無「情色對話」原因曝　法官1原因堅持公開

鄉民點名「F級女神」參戰SWAG！　本人回應了

嘉義男大生載女同學摔進排水溝！搶救無效

女警挨撞視角曝光！女大生0煞車猛撞　她騰空難平衡遭輾斃

不敗教主揭「ETF最新配法」

李鴻淵行刑式奪4命　檢座嘆：殺人容易判死卻好難

外媒爆德、捷拒絕賴清德過境！外交部：不評論

報稅有感！「替家人申請1福利」今年可退稅

女警「回家幫姊顧小孩」途中遇劫！　男友悲吐：她很顧家

排雲山莊開職缺徵員工！4.5萬薪「月休15天」

老高PO新片「小茉久違獻聲」近況曝光

更多

最夯影音

更多
7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面