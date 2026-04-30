網友驚賴清德、李四川只差一歲　川伯：沒錯！常下工地皮膚比較粗

▲李四川、賴清德。（示意圖／記者李毓康、林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

藍白新北市長參選人李四川近日創建社群平台Threads帳號，積極與網友互動。特別的是，29日有網友貼出總統賴清德與李四川兩人照片，震驚的表示「剛剛驚訝發現這兩個人只差一歲」，該貼文也引起網友不少討論，李四川本人更親自留言回應「剛查了，賴總統1959(67歲)，我1958（68歲），差一歲沒錯。我常常下工地，皮膚比較粗，這張臉就是這樣磨出來的」。網友也紛紛回應李四川「川伯就是一直在認真做事」、「川伯磨出來的是自信跟勇敢」、「川伯加油」。

29日有網友在Threads貼出總統賴清德與李四川兩人照片，震驚的表示「剛剛驚訝發現這兩個人只差一歲」，該貼文也引起網友討論留言「蛤.... 我以為老四川至少大總統一輪」、「有人以為他八十」、「老四川長得太著急了」、「果然是老四川」。

特別的是，李四川本人也親自留言回應「剛查了，賴總統1959(67歲)，我1958（68歲），差一歲沒錯。我常常下工地，皮膚比較粗，這張臉就是這樣磨出來的」。網友也紛紛回應李四川「川伯就是一直在認真做事」、「川伯勤跑基層跟那個坐辦公室的有差」、「川伯磨出來的是自信跟勇敢」、「川伯加油」。