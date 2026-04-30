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117學年升大學3管道參採考科公布　近半數不看數學成績

▲▼大學學測今天下午開放查看試場。圖為師大附中試場。（圖／記者許敏溶攝）

▲招聯會統計，117學年繁星推薦跟申請入學管道，近半數不參採數學。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學招聯會今（30日）公布117學年度招生管道數學考科參採查詢系統。繁星推薦跟申請入學管道，近半數不參採數學，參採數學A則超過3成，數學B則約1成2；另在分發入學管道，有143個校系組使用到分科測驗數乙，尤其以財經、資訊、管理學群居多，跟去年差不多約占7成。

為提供目前就讀高一學生，了解大學參採的數學考科，作為未來升高二選修數學的規劃方向，大學招聯會今天公布117學年度「繁星推薦、申請入學、分發入學招生管道數學考科參採查詢系統」，從招聯會首頁連結點選查詢系統，即可依據學校、系別、學群類查詢。

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根據招聯會統計，117學年度繁星推薦管道共有538個系組參採數學A（約32%），208個系組參採數學B（約12%），數A及數B均可進行招生分組或擇一檢定則有134個系組，另有783個系組不參採數學（約47%）。

在申請入學部分，根據招聯會統計，共有625個系組參採數A（約31%），235個系組參採數B，數A及數B均可進行招生分組或擇一檢定有151個系組，另有965個（約49%）系組不參採數學。

招聯會指出，117學年各大學整體使用數學考科情況跟116學年度相比，繁星推薦跟申請入學使用數學考科情況沒大幅差異，近半數不參採數學，參採數學A超過3成，數學B則約1成2。

另根據招聯會統計，在分發入學管道部分，117學年參採數學A校系為60個系組，參採數B有129個系組，使用數學甲有477個系組。117學年度分發入學管道全部有使用到數學乙，從116學年度的155系組降為143個系組，其中參採數學乙有140個系組、參採數學A+數學乙有1個系組、參採數學B+數學乙有1個系組、使用數學A或B並採計數學乙則有1個系；而數學A或B進行招生分組或擇一檢定有80個系組。完全不使用數學校系有859個系組。

招聯會常委會決議從114學年度起，將「數學乙」納入分科測驗考科，招聯會表示，經過2年摸索，大學的選才考量經過優化調整後，117學年度有使用到分科測驗數乙的143個校系組中，以財經、資訊、管理學群居多，共104系組占有使用數乙系組（143系組）中的72.7%。

▲▼招聯會執行秘書、台大教務長王泓仁說明。（圖／招聯會提供）

▲招聯會執行秘書、台大教務長王泓仁。（圖／招聯會提供）

招聯會執行秘書、台大教務長王泓仁表示，招聯會公布參採數學考科查詢系統，主要是因為108課綱設計，針對不同需求學習面向，從高二起將數學劃分為不同的學習路徑。在三大招生管道中，各系組數學A、數學B、數學甲、數學乙的採計資訊，可以協助目前高一學生在升高二分軌選課前，可清晰掌握不同校系對數學考科要求並及早規劃。而各大學使用數學考科的情況也呈現穩定趨勢，114學年度納入數學乙之後到117學年有些微變動，則是因為有部分系組因應各自的招生需求定位做彈性調整。

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