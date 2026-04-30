藍營讚鄭習會帶來和平紅利　綠列扁馬英賴表現：別再相信沒根據說法

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）



記者杜冠霖／台北報導

鄭麗文日前接受專訪稱絕無可能通過1.25兆軍購預算，並稱「鄭習會比軍購重要太多」、惠台措施有經濟紅利。對此，民進黨今（30日）列舉過去四屆政府的經濟表現，並舉出五點：國民黨執政＝台股指數最差、國民黨執政＝經濟成長率最低、國民黨執政＝失業率最高、國民黨執政＝人均GDP慘輸、國民黨執政＝基本薪資低迷不振。民進黨指出，兩岸有紅利？國民黨會拼經濟？民進黨執政台股都要突破「四萬點」了，別再相信沒有根據的說法了。

民進黨中國部指出，「鄭習會」後中共與國民黨大肆操作將為台灣帶來「和平紅利」的宣傳。先是中共單方宣布所謂「十大惠台措施」，國台辦還說「和平統一」將為台灣經濟創造「巨大機遇」，後是國民黨主席鄭麗文說要讓大家重新感受馬英九政府時期的「兩岸和平紅利」，更宣稱「習鄭會」比軍購重要太多了。

民進黨中國部根據具體的數字指出，光看台股指數，宣稱兩岸交流最密切的馬英九政府時期，卸任前僅有約8千點，比被藍營誣指為「鎖國」的陳水扁政府時期的9千多點還低，更不用說蔡英文政府卸任時約2萬1千點，現在賴清德政府快要突破「4萬點」。

財訊董事長謝金河甚至說台股指點可以上看5萬點。民進黨中國部表示，所以過去國共許多「台灣經濟靠中國」、「國民黨會拼經濟」詐騙話術可以休矣，台灣民眾也別再相信沒有根據的說法了。

民進黨中國部表示，國共千方百計要把台灣經濟重新鎖進中國市場，一下要推動台商「二次西進」、一下要打造兩岸共同市場；一邊推動「口惠而實不至」的對台新措施，一邊又全力阻礙台美深化經貿合作。更藉由鋪天蓋地的認知作戰，唱衰台灣經濟、渲染「疑美」情緒，最終目的都是為了要創造「台灣經濟只能靠中國」的假象，但謊言的泡沫早已被現實戳破。

民進黨中國部強調，根本沒有所謂「兩岸紅利」，靠中國不會讓台灣經濟變好！馬政府時台灣對外經貿高度「依賴中國」，對中出口佔比高達40.1%，對中投資佔比更高達64.7%。但無論是與之前的陳水扁政府，還是之後的蔡英文、賴清德政府相比，馬政府的經貿表現都是敬陪末座，不僅沒有「兩岸紅利」，馬總統的「633」政見更是「全數跳票」。

民進黨中國部提醒，數字證明，真正整天在唬爛又不會拼經濟，想把台灣鎖死在中國的，就是國民黨，經過這幾年政府與台灣人民的共同努力，台灣經濟發展已經逐漸走上「對的道路」，減少對中國的依賴，也與全球民主夥伴重建民主供應鏈，千萬不能再走回頭路，被「台灣經濟一定要靠中國」詐騙，把台灣再度推向「中國陷阱」中。

民進黨中國部列出台灣過去四屆政府的經濟表現，並舉出五點：國民黨執政＝台股指數最差，扁政府卸任前台股約9,000點，馬政府卸任前台股指數卻僅有約8千點。而民進黨執政至今近十年，台股在蔡政府卸任前達到2萬1千多點，賴政府執政後更將突破4萬點大關。

國民黨執政＝經濟成長率最低，扁政府時期平均經濟成長率為4.5%、蔡政府3.4%、賴政府（2025年）8.7%，馬政府時期卻僅有2.9%。

國民黨執政＝失業率最高，失業率在扁政府時平均4.25%、蔡政府平均3.72%、賴政府（2025年）3.35%，馬政府時期則平均高達4.41％。

國民黨執政＝人均GDP慘輸，馬政府時期人均GDP約2.3萬美元，蔡政府時期成長為3.4萬美元，賴政府（2025年）已成長至3.95萬美元。

國民黨執政＝基本薪資低迷不振，馬政府時期台灣人實質薪資約5.1萬元、基本工資約2萬元；蔡政府時期分別為5.7萬元與2.7萬元，賴政府（2025年）為5.8萬元與2.95萬元。