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議會財報曝！藍營議長身家上億還買高端　議員斥資億元投資建設公司

▲▼ 2026宜蘭縣長選舉，國民黨中央黨部16日協調人選，議長張勝德（右）、立委吳宗憲（左）皆出席。（圖／記者崔至雲攝）

▲宜蘭縣議長張勝德（右）。（圖／記者崔至雲攝）

記者杜冠霖／台北報導

監察院今（30日）公布廉政公報，包含宜蘭縣議會財產申報，其中，近日爭取宜蘭縣長提名失利的國民黨籍議長張勝德存款1億2653萬，投資建設公司、生醫公司等4201萬，身家不斐，特別的是，他也是少數有投資高端疫苗股票的民代。無黨籍議員陳玉萍同樣身家驚人，名下63筆土地、投資多家建設公司上億元，也揹債1億3183萬用於周轉。

國民黨籍宜蘭縣議長張勝德日前與藍委吳宗憲初選，爭取宜蘭縣長提名失利，後也未登記參選議員，國民黨宜蘭黨部則直接徵召，外界霧裡看花。

根據財產申報，張勝德名下15筆土地、1筆建物皆位於宜蘭，1輛國瑞汽車、1輛67萬的本田汽車，現金140萬、存款1億2653萬3379元，股票總價額15萬元（以每股票面價額10元計），特別的是，張勝德還有買高端疫苗股票，小額投資2000股，另有7筆保險。

張勝德跟配偶也收藏一支15萬的勞力士手錶、1對35萬元的珍珠耳環、1只20萬元的鑽戒。投資建設公司、生醫公司等4201萬1000元，還有債權4243萬4992元用於私人借貸、股權轉移，另外，債務1億4598萬元，用於購置不動產。

無黨籍副議長陳漢鍾名下7筆土地、3筆建物，1輛福特六和、2輛分別要價352萬及100萬的賓士，現金350萬、存款176萬8428元，1支50萬元的勞力士手錶、1只50萬元的鑽戒，25筆保險，債權330萬用於借款、投資開發公司160萬，債務893萬2044元用於周轉、購置不動產。

國民黨籍議員林岳賢名下18筆土地、7筆建物皆位於宜蘭，1輛賓士、1輛奧迪汽車，存款2053萬4708元，股票總價額172萬7250元（以每股票面價額10元計），2支手錶78萬、2只婚戒48萬，17筆保險，投資旅行社300萬5000元，另也揹債1686萬529元用於周轉。

民進黨籍議員林麗名下10筆土地、6筆建物皆位於宜蘭，1輛國瑞汽車、1輛本田汽車，皆要價53萬元，存款1522萬217元，有價證券總價額205萬1271元，6筆保險，債權400萬用於借貸，債務355萬165元用於周轉。

無黨籍議員陳玉萍名下63筆土地、26筆建物皆位於宜蘭，1輛國瑞汽車、1輛60萬元的中華汽車、2輛BMW分別要價150萬、180萬，存款986萬6884元、18筆保險，投資多家建設公司1億110萬7000元，另外也揹債1億3183萬2316元用於周轉金。

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