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無線電遭盜接傳擴及桃捷、消防　學者籲擴大調查漏洞

▲▼高鐵,高鐵列車,高雄站,左營站。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵4月初無線電遭盜接發布告警，導致行駛中列車煞停。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵4月初驚爆手持無線電遭不明人士「盜接」啟動告警，導致3列營運列車行駛中臨時停車，警方已逮獲嫌疑犯，據了解，受害的不僅高鐵，桃捷、新北及桃園地方消防局也都曾遭盜接。學者表示，應擴大盤點還有漏洞，網路發達下更多新興犯罪干擾，以及對國家安全的威脅，是設施運作和安全調整的契機。

4月5日清明疏運收假日晚間11時23分，高鐵維修單位某支無線電突然在台中路段發布告警，3部高速行駛中營運列車因此緊急臨時煞停，巡查後發現路線並無異狀，更發現發出告警的手持無線電就躺在六家基地內保管櫃，持有員工也休假，聯繫上發訊者後對方告知因放口袋誤觸、人在左營基地內，非發布告警的台中路段，高鐵發現情況不對勁隨即報警。

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警方近日已逮獲嫌疑犯，據了解，受害的不僅高鐵，桃捷、新北及桃園地方消防局也都曾遭盜接，危及國家關鍵基礎設施和公共安全。

台灣鐵道暨國土規劃學會秘書長黃柏森表示，這個案子比較特殊，過去沒有聽過，警方應進一步調查嫌疑犯盜接手法，若很輕易被入侵，就要調整防範，讓通訊系統維持在內網情況，不能讓外界輕易盜接，應該持續廣泛且精進盤點檢討，軌道公司也要思考如何更進一步防堵因應。

黃柏森強調，該案也要盤點是否還有其他關鍵基礎設施的漏洞，因應網路發達帶來越來越多新興犯罪干擾，以及對國家安全的威脅，都要注意處理，如果發生這個狀況，也是很好的機會，作為設施運作與安全調整的契機。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，無線電遭「盜接」，若具普遍性，對交通系統尤其是軌道運輸會有危害入侵情況。各交通系統都必須檢視風險管理機制與營運機制，因為乘客和使用者都會受到影響，應列為新風險，做風險管理。

李克聰提醒正視交通系統韌性，不管在規劃、設計或是管理上，都要有因應與加強機制，所有交通系統和關鍵基礎設施都要有因應措施。

成功大學交通管理學系教授鄭永祥表示，一些關鍵點已有被侵入的風險，未來應該要擴大盤點、調查，鐵路營運機構現階段也要預作防範和提早因應。

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