女警被迫登出人生！男同學爆「追撞女大生照常到校有說有笑」

▲28歲鄭姓女警原訂明年與同為警察的男友步入婚姻，未料卻被迫登出人生。（翻攝自鄭女社群、安平警好讚臉書）

圖文／鏡週刊

南市育平派出所28歲鄭姓女警原訂明年將結婚，未料28日遭後方戴姓女大生追撞，連人帶車倒車，被後方遊覽車煞車不及，當場輾斃身亡，然而戴女因事發當時僅顧著查看愛車車損，且至今一句道歉都沒有，事不關己的態度引發網友怒火肉搜。對此，女大生目前緊急關閉社群，就讀的科大也發聲表示，對此深感遺憾。

鄭員28日清晨行經安和路二段路口時，路邊一輛違停遊覽車疑似打燈準備灣出，鄭員與其他機車放慢速度觀察情況，怎料隨即就遭後方未注意前方的戴女追撞，導致鄭女失去重心往左側快車道倒下，後方另一輛遊覽車司機見狀，雖立刻跨到對向車道試圖閃避，但最終仍閃避不及，導致鄭女遭輾斃。

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據最新監視器畫面曝光，肇事戴女竟在事發當時，竟只顧著看車損，甚至疑似與遊覽車司機爭執，就連至今都未向家屬道歉，事不關己的態度，引爆網友怒火紛紛肉搜。據《中時時報》報導，戴女為外地人，就讀台南某私立科技大學視訊傳播設計，同校男同學則透露，戴女仍照常到校上課、神色輕鬆，與朋友聊天時有說有笑，完全看不出是前一天追撞害命的人。

▲就讀科大的20歲戴女，因事發當時僅顧著查看愛車車損，引發網友怒火。（翻攝畫面、Thread）

戴女相關社群被起底後，就讀學校也受到波及，引發大票網友湧入校方臉書留言大罵，戴女目前那些社群帳號都已經緊急關閉或轉為私人。對此，台南某私立科大也做出回應，表示對此事深感遺憾，全案由於警方已經調查中，校方不便評論，後續若學生有提出諮詢需求，會視情況提供相關協助。



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