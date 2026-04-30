粿王判決書全是法條沒案情　律師：范姜價碼可再高一點

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粿王判決書全是法條沒案情　李怡貞揭原因：范姜價碼可再高一點

記者黃翊婷／綜合報導

藝人王子與粿粿捲入婚外情風波，被范姜彥豐提告求償100萬元，兩人認賠，案件判決書在今日（30日）公布，但內容並無提到露骨對話和細節描寫。律師李怡貞認為，原因就是粿王在法律上做一個認諾的動作，「范姜價碼真的可以再開高一點，並同意以做和解筆錄的方式不公開判決，否則這樣的判決公開，也根本了無新意。」

▲▼粿粿。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

▲王子與粿粿捲入婚外情風波。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

針對此案，士林地院4月28日判決，粿粿、王子應連帶給付范姜100萬元。判決書今日（30日）公布，考量到司法公開原則與婚姻、親密互動隱私的平衡，不採納被告請求，而是改以遮隱當事人姓名、刪減敏感對話細節方式公開。

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▲▼粿王「不倫戀時間軸」一次看　法院認證賠百萬。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲粿王不倫戀時間軸。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

律師李怡貞一早在臉書發文分析，侵害配偶權案件目前實務普遍判賠偏低，粿王案為何可以判賠100萬元，原因在於王子與粿粿在法律上做一個認諾的動作，「白話文就是，你要100萬，我就給你100萬」，所以判決書內容大部分都是法條，幾乎不討論案情，可以說是非常簡單、不浪費司法資源的判決，粿王的姓名也都變成代號，但賠償100萬究竟值不值得，其實見仁見智。

李怡貞表示，她處理過的侵害配偶權案件，大多會掛上好幾百萬，甚至千萬數字，就算裁判費很高也划算，而且和解後可以退三分之二，大多數案件都是和解，這樣一來就不會留下任何可能會被公開的紀錄，「其實我們就是在給對方一個拿錢換假清白名譽的機會」。

李怡貞認為，「范姜價碼真的可以再開高一點，並同意以做和解筆錄的方式不公開判決，否則這樣的判決公開，也根本了無新意」，但如果證據只是對話以及一些合照，依照法院正常判決，賠償頂多落在20至50萬之間，而且范姜後續可能還會面臨其他訴訟，到時候是否需要賠償，也是一筆錢。

李怡貞指出，如果是走和解路線，不硬交由法院判刑，這個案子也能當作談判籌碼，全部紛爭就可以一併解決，對范姜的保障又會更多。

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