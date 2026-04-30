快訊／偷拍6女「AI合成虛擬裸照」！高雄色警慘了　遭記2大過免職

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市警局一名凃姓員警遭控利用職務之便，假借執行勤務或檢查傷勢名義，私自拍攝6名受害女性，甚至在大膽在辦公室女廁偷拍報案人如廁，事後更利用AI軟體將受害者照片合成虛擬裸照觀賞。高雄地檢署偵結後，27日依違反個資法、性影像相關罪嫌將其起訴。高雄市警局今(30日)表示，即刻予以一次記二大過免職，斷然淘汰。

▲高雄市政府警察局督察長陳百祿說明案情。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市警局指出，針對前三民第一分局凃姓員警，涉嫌利用職權偷拍及偽造女性私密影像案，經本局主動調查移送偵辦，全案高雄地方檢察署業於4月27 日起訴，「凃員身為執法人員，知法犯法，情節重大且嚴重影響警譽，本局即刻予以一次記二大過免職，斷然淘汰，嚴懲害群之馬。」

檢方調查，凃員假借各種名義拍下受害女子全身照後，透過AI程式，將女子照片合成虛擬裸照，供自己觀賞閱覽，全案直到2025年9月三民分局接獲民眾陳情後立即啟動調查、發現上情後，主動報請高雄地檢署起指揮偵辦。

檢方偵結後，認為凃員為滿足自身私慾，多次利用受理報案及執行勤務的機會，違法拍攝女性身，此舉顯係濫用職權至極，嚴重侵害個資自主權，且高度減損警察機關之廉正形象，依違反個人資料保護法、未經同意無故攝錄他人性影像等罪嫌起訴，同時建請法院依法加重其刑，並從重處有期徒刑3年6月、併科罰金30萬元。

高雄市警局在凃員起訴後，第一時間將其記大過1次並調離原單位，改任鳳山警備隊，但凃員僅被列為重點對象管制，仍能正常值班、巡邏，警方挨轟處理「過於寬鬆」，更擔憂監督機制是否可以落實。今高雄市警局再度發出聲明，斷然將其淘汰，即刻予以免職。

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