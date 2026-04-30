　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／偷拍6女「AI合成虛擬裸照」！高雄色警慘了　遭記2大過免職

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市警局一名凃姓員警遭控利用職務之便，假借執行勤務或檢查傷勢名義，私自拍攝6名受害女性，甚至在大膽在辦公室女廁偷拍報案人如廁，事後更利用AI軟體將受害者照片合成虛擬裸照觀賞。高雄地檢署偵結後，27日依違反個資法、性影像相關罪嫌將其起訴。高雄市警局今(30日)表示，即刻予以一次記二大過免職，斷然淘汰。

▲▼高雄警偷拍6女，遭免職汰除。高雄市政府警察局督察長陳百祿。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市政府警察局督察長陳百祿說明案情。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市警局指出，針對前三民第一分局凃姓員警，涉嫌利用職權偷拍及偽造女性私密影像案，經本局主動調查移送偵辦，全案高雄地方檢察署業於4月27 日起訴，「凃員身為執法人員，知法犯法，情節重大且嚴重影響警譽，本局即刻予以一次記二大過免職，斷然淘汰，嚴懲害群之馬。」

檢方調查，凃員假借各種名義拍下受害女子全身照後，透過AI程式，將女子照片合成虛擬裸照，供自己觀賞閱覽，全案直到2025年9月三民分局接獲民眾陳情後立即啟動調查、發現上情後，主動報請高雄地檢署起指揮偵辦。

檢方偵結後，認為凃員為滿足自身私慾，多次利用受理報案及執行勤務的機會，違法拍攝女性身，此舉顯係濫用職權至極，嚴重侵害個資自主權，且高度減損警察機關之廉正形象，依違反個人資料保護法、未經同意無故攝錄他人性影像等罪嫌起訴，同時建請法院依法加重其刑，並從重處有期徒刑3年6月、併科罰金30萬元。

高雄市警局在凃員起訴後，第一時間將其記大過1次並調離原單位，改任鳳山警備隊，但凃員僅被列為重點對象管制，仍能正常值班、巡邏，警方挨轟處理「過於寬鬆」，更擔憂監督機制是否可以落實。今高雄市警局再度發出聲明，斷然將其淘汰，即刻予以免職。

►高雄警偷拍6女「AI換臉變裸照」！遭記大過調單位現況曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／2哥、3哥雙飆天價！　超車大哥台積電
粿王罕見動作「買到」乾淨判決書　律師：換范姜有刑事訴訟
28歲「防詐天使」遇劫亡！生前超甜笑容萬人淚崩：一路好走
快訊／日圓超甜價再現！機會又來了
快訊／台股大漲！　收復39800
快訊／高雄色警慘了　記2大過免職

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

山友攀屏東石可見山！下山撞巨石受困　屏東警民聯手救援

戴假髮縱火報復前女友！61歲男狂發死亡威脅　起訴求刑5年以上

粿王罕見動作「買到」乾淨判決書　律師提范姜1行為還有刑事訴訟

貨車司機酒駕撞破護欄「險翻落橋下」　懸空10米驚險畫面曝

快訊／偷拍6女「AI合成虛擬裸照」！高雄色警慘了　遭記2大過免職

奇葩法官3放暴力犯！命每周找檢察官報到　關鍵理由曝光

前夫不告而別還存親密合照　離婚女一鍵轉傳反被判刑

快訊／蘆洲跟騷噁男被阻惱羞！毆傷少女外婆、里長　法院裁准羈押

粿王判決書無「情色對話」原因曝　法官1原因堅持公開

快訊／「粿王不倫」判決書出爐！　1849字全文曝光

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

18歲女學生遭色狼尾隨！外婆、里長制止「遭打成重傷」

【佛瑞德遊記】確定沒搞錯！這次居然讓FRED來當中年級實習生！他撐得過去嗎?

女警遭輾斃…男友曝出門原因「回家幫姊顧小孩」！心碎喊：她很顧家

【Fred吃上癮】FRED的神之舌挑戰！韓式甘醬變身「韓式甘醬煙燻辣炒鷄爪」？

軍購版本混戰！　季麟連怒批韓國瑜「賣黨求榮」建請開除

山友攀屏東石可見山！下山撞巨石受困　屏東警民聯手救援

戴假髮縱火報復前女友！61歲男狂發死亡威脅　起訴求刑5年以上

粿王罕見動作「買到」乾淨判決書　律師提范姜1行為還有刑事訴訟

貨車司機酒駕撞破護欄「險翻落橋下」　懸空10米驚險畫面曝

快訊／偷拍6女「AI合成虛擬裸照」！高雄色警慘了　遭記2大過免職

奇葩法官3放暴力犯！命每周找檢察官報到　關鍵理由曝光

前夫不告而別還存親密合照　離婚女一鍵轉傳反被判刑

快訊／蘆洲跟騷噁男被阻惱羞！毆傷少女外婆、里長　法院裁准羈押

粿王判決書無「情色對話」原因曝　法官1原因堅持公開

快訊／「粿王不倫」判決書出爐！　1849字全文曝光

粿王判決書出爐！律師笑喊「吃瓜群眾可散了」：果真非常乾淨

山友攀屏東石可見山！下山撞巨石受困　屏東警民聯手救援

權后台達電、3哥聯發科雙飆新高　股價超車台積電

藍營讚鄭習會帶來和平紅利　綠列扁馬英賴表現：別再相信沒根據說法

粿王判決書認證不倫5舉動「毫不避諱親友知情」　造成范姜精神痛苦

村上宗隆首度對決！菊池雄星「左肩緊繃」傷退　白襪延長賽再見勝

網友驚賴清德、李四川只差一歲　川伯：沒錯！常下工地皮膚比較粗

仁川2大度假城開箱！到《單身即地獄》天堂島必拍水樂園、極光道

一天被問不下10次「要補打麻疹疫苗？」　林氏璧：不用嚇自己

小品雅廚信義店5/1開幕　移植本店30多道菜色「必吃番茄炒蛋」

【佛瑞德遊記】確定沒搞錯！這次居然讓FRED來當中年級實習生！他撐得過去嗎?

社會熱門新聞

快訊／粿王判決書出爐　全文曝光

女大生撞女警遭炎上　社群全關閉

女警親友慟求行車紀錄器　怒曝女大生嘻哈吃火鍋

粿王判決書無「情色對話」原因曝　法官1原因堅持公開

嘉義男大生載女同學摔進排水溝！搶救無效

女警挨撞視角曝光！女大生0煞車猛撞　她騰空難平衡遭輾斃

李鴻淵行刑式奪4命　檢座嘆：殺人容易判死卻好難

女警「回家幫姊顧小孩」途中遇劫！　男友悲吐：她很顧家

28歲「防詐天使」車禍亡！生前甜笑萬人淚

男子遭虐囚10小時「打到斷氣」丟包

快訊／偷拍6女「AI合成裸照」！高雄警遭記2大過免職

快訊／上班注意！　國1「4車追撞」塞爆

快訊／蘆洲跟騷噁男揮拳傷2人　法院裁准羈押

北捷婦誤噴辣椒水全車狂咳　下場慘了挨罰1萬

更多熱門

相關新聞

奇葩法官3放暴力犯　命每周找檢察官室報到

奇葩法官3放暴力犯　命每周找檢察官室報到

高雄李姓婦人今年2月酒後大鬧超商，還拿酒瓶砸破女店員頭部，被捕後遭聲押起訴。移審後，陳姓女法官兩度裁准交保，但張姓女檢察官認為有再犯疑慮，兩度抗告皆成功，怎料法官最後仍不押人，而是做出史無前例的「奇葩裁定」，直接命令婦人每周三下午直接到檢察官辦公室報到，引發法界熱議。

洪總打保齡球影片瘋傳嚇一跳！　自嘲：只剩下架勢了

洪總打保齡球影片瘋傳嚇一跳！　自嘲：只剩下架勢了

郭天信把球轟進「龍穴」：其實...

郭天信把球轟進「龍穴」：其實...

葉總又展毅嚇到：一壘難守啊！

葉總又展毅嚇到：一壘難守啊！

快訊／王柏融生涯百轟出爐！中職第28人

快訊／王柏融生涯百轟出爐！中職第28人

關鍵字：

高雄警察偷拍影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿王判決書出爐　全文曝光

鄭麗文8字挺韓國瑜！韓粉酸：妳跟傅一掛

女大生撞女警遭炎上　社群全關閉

女警親友慟求行車紀錄器　怒曝女大生嘻哈吃火鍋

粿王判決書無「情色對話」原因曝　法官1原因堅持公開

鄉民點名「F級女神」參戰SWAG！　本人回應了

嘉義男大生載女同學摔進排水溝！搶救無效

女警挨撞視角曝光！女大生0煞車猛撞　她騰空難平衡遭輾斃

不敗教主揭「ETF最新配法」

李鴻淵行刑式奪4命　檢座嘆：殺人容易判死卻好難

外媒爆德、捷拒絕賴清德過境！外交部：不評論

報稅有感！「替家人申請1福利」今年可退稅

女警「回家幫姊顧小孩」途中遇劫！　男友悲吐：她很顧家

排雲山莊開職缺徵員工！4.5萬薪「月休15天」

老高PO新片「小茉久違獻聲」近況曝光

更多

最夯影音

更多
7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面