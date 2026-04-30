放棄統一？南韓李在明政府考慮「改稱朝鮮」：北韓用語並不中立

▲南韓總統李在明28日在青瓦台召開國務會議。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府在李在明上任後，該如何稱呼北韓的議題，即將出現重大政策討論轉向，是否改稱呼其正式國號「朝鮮民主主義人民共和國」、甚至推動「兩個國家」概念，近日在學界與官方層面掀起公開論辯。韓國政治學會昨（29）日在首爾舉行特別學術會議，正式啟動相關討論程序，且由南韓統一部參與和支持。

根據韓媒《News1》，該場以「追求和平共存的稱呼：究竟是北韓還是朝鮮」為題的會議，在首爾韓國新聞中心舉行，由韓國政治學會主辦、南韓統一部（中央政府）協助推動。南韓統一部認為，希望透過一系列民間學術會議，逐步建立起社會共識。南韓官員先前即表示，29日的會議屬於將政策構想交由公眾討論的一環。

南韓統一部次長金南中也親自出席致詞，顯示南韓政府高度重視此議題。

▲北韓最高領導人金正恩，強調將繼續增產核彈頭。（圖／路透）

會議中，多名學者與法律界人士針對「北韓」與「朝鮮」的稱呼展開討論。與會學者指出，「北韓」一詞在南韓長期被視為慣用稱呼，但其政治與歷史背景使其是否具中立性受到質疑。韓國政治學會會長尹鍾彬主持開場，並由多名大學教授與法律專家進行報告與討論。

其中，西江大學社會學系教授金聖敬主張，「北韓」並非單純地理名稱，而是在反共意識形態脈絡下所形成的用語，長期累積威脅、敵對與排斥色彩，因此並不具備中立性。她認為，改用正式國號「朝鮮」或「朝鮮民主主義人民共和國」，有助於以承認對方實體存在為前提，重新設定雙邊關係。

法律界觀點則指出，是否使用正式國號則屬於技術性選擇，並不等同於承認對方為國家或是違憲問題。與會律師權恩敏（音譯）表示，先前在《南北基本協議書》等文件中已存在使用雙方國號的案例，因此在法律層面上並無明確障礙。

▲南韓時任總統文在寅與北韓最高領導人金正恩2018年4月27日簽署《板門店宣言》。（圖／達志影像／美聯社）

不過，也有專家持反對意見。部分觀點認為，若全面改用正式國號，可能與南韓憲法中將北韓視為領土一部分的條文產生象徵性衝突，也可能削弱統一導向，甚至被解讀為將北韓政治體制正當化。對此，部分學者回應，南韓司法體系過去已承認北韓兼具「反國家團體與協商對象」的雙重性質，因此稱呼問題應屬政治與政策選擇，而非法律強制。

會議亦引用國際經驗指出，德國在冷戰時期東西德之間簽署基本條約時，雙方亦以正式國號互稱，並未因此否定統一目標，反而有助於制度化關係管理。與會學者強調，稱呼調整未必等同於放棄統一立場。

據悉，南韓統一部長鄭東泳先前亦曾在3月表示，考慮將南北韓關係改稱為「韓朝關係」，指出既然北韓已經自稱為「朝鮮民主主義人民共和國」，在現實層面上有必要重新檢討相關稱呼方式。