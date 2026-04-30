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美伊核談卡關！川普強硬要求「放棄核武」　曝普丁提議保管濃縮鈾

▲▼ 俄羅斯總統普丁與美國總統川普通話。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁與美國總統川普通話達1個半小時。（資料照／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普表示，伊朗在核協議談判上雖已接近華府立場，但仍不足以達成協議，強調若伊朗不放棄核武發展，美方「絕不可能簽署任何協議」。他透露，美伊談判持續進行，但未說明是否透過第三方斡旋，並重申無需遠赴巴基斯坦等地，透過電話即可談判，稱仍在磋商中。

根據《以色列時報》，川普指出，美國與伊朗之間的談判仍在進行，但是並未說明是否透過第三方斡旋進行。外界普遍認為，談判可能由中間國家居中協調。不過他再度強調，談判不一定需要專程飛往巴基斯坦等斡旋地，認為透過電話同樣可以完成溝通。

在核議題上，伊朗持續拒絕美方要求其永久放棄濃縮鈾能力，並交出已濃縮鈾庫存。相反，伊朗提出一項替代方案，包含重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）作為交換，但刻意延後核談判，美方已明確拒絕該提案。

此外，根據美媒《CNN》最新消息，川普與俄羅斯總統普丁進行長達1個小時30分鐘的通話。據稱，普丁曾向川普提出協助美伊談判的意願，方式是由俄羅斯代為保管伊朗的濃縮鈾庫存；但川普表示，更希望莫斯科將注意力集中在如何結束俄烏戰爭。

另外，當被問及美伊戰爭、俄烏戰爭哪一個會先結束，川普在回覆中稱，兩場衝突的結束時間表「可能相當接近」。

在能源議題上，川普對阿拉伯聯合大公國（UAE）決定退出石油輸出國組織（OPEC）的議題上表示「很好」，認為此舉有助於壓低油價與能源成本，但未進一步說明細節。

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