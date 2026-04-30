白宮記者晚宴槍響內幕！嫌犯「全副武裝」房間自拍　早就鎖定川普

▲來自美國加州的31歲男子艾倫在發起刺殺行動前，曾在飯店房間內自拍，過程他全副武裝。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國華府於當地時間25日舉行的白宮記者協會晚宴驚傳槍響，31歲男子艾倫（Cole Allen）涉嫌闖入現場企圖刺殺美國總統川普。最新曝光的法庭文件顯示，艾倫早在發起行動的數分鐘前，曾在飯店房間裡自拍，身上配有彈藥包、肩掛槍套與帶鞘刀械，顯示犯案早有預謀。

檢方強調，艾倫的行為對社會構成「極為嚴重威脅」，要求持續羈押。

根據《美聯社》，這起事件發生在美國華府希爾頓飯店，當時川普與數百名媒體人出席一年一度的晚宴。來自加州托倫斯的31歲男子艾倫，當晚身穿黑色長褲、黑襯衫並繫著紅色領帶，在房間內拍下一張「全副武裝」的自拍照，畫面中可以見到他攜帶彈藥包、肩掛式槍套及刀械。

調查指出，艾倫隨後試圖衝破通往宴會廳的安全封鎖線，與負責維安的特勤局人員爆發槍戰。他在過程中開槍，企圖突破防線接近目標。檢方在文件中直言，「他意圖殺人，且在試圖突破安全防護時開火」，強調若在審前釋放，將對社區構成異常嚴重的危險。

▲美國白宮晚宴槍擊案31歲槍手艾倫已在現場被捕。（圖／路透）

事件中，川普並未受傷，但一名身穿防彈背心的特勤人員中彈，所幸子彈被防彈裝備擋下。川普事發當晚一度被維安人員緊急帶離現場，約兩個小時後返回白宮，仍穿著晚宴禮服。他事後表示，「當你有影響力時，就會有人想對付你」，並指出當局認為嫌犯可能是孤狼犯案。

檢方進一步揭露，艾倫疑似早在數週前即策劃攻擊。他4月6日就預訂了晚宴舉辦地點的飯店房間，並從加州搭乘火車橫跨美國前往華府，在活動前一天入住。此外，他當晚持續透過網路追蹤川普動態，包括即時關注川普抵達飯店的直播畫面。

更令人關注的是，調查人員發現艾倫在晚間約8時30分預先寄出附有「道歉與說明」的電子郵件，疑似為犯案後留下的訊息，顯示其行動具有明確計畫性。

艾倫已於28日出庭，遭控企圖刺殺總統等重罪。辯護律師則強調，目前仍應推定其無罪。不過，在即將於30日舉行的羈押聽證會前，法官已下令允許艾倫與律師進行不受限制的會面。辯方抱怨，先前會面時他被五點式束縛、關在鐵籠內，只能透過電話與律師交談，且環境缺乏隱私。