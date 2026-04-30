前夫不告而別還存親密合照　離婚女一鍵轉傳反被判刑

記者黃翊婷／綜合報導

女子小美（化名）離婚後，因不滿前夫不告而別，竟在2025年7月利用取得手機的機會，將前夫與女性友人的親密合照、證件等照片，通通透過LINE發送出去，結果卻害自己吃上官司。新竹地院法官日前審理後，依非公務機關非法利用個人資料罪，判處小美有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲小美擅自輸入前夫的手機密碼，還把手機中的照片傳送給他人瀏覽。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

裁判書中記載，小美知道前夫的手機密碼，離婚1年多後，她前往前夫的工作場所取回前夫留在那裡的手機，加上因為對前夫的不告而別感到不滿，竟在2025年7月擅自輸入密碼，在未經前夫的同意之下，解鎖並瀏覽手機內的資料、LINE訊息對話。

接著，小美將前夫手機內與女性友人的親密合照、手持證件及本票等照片，透過LINE傳送給他人，曝光前夫的姓名、年籍、特徵、社會活動等個人資料。前夫直到事發3天之後才知情，他認為隱私及資訊自主權受到侵害，於是決定報警提告。

新竹地院法官表示，小美未經前夫同意，無故輸入手機密碼，還將手機中的個人資料傳送給他人，確實侵害到前夫的權益，考量到她已經在法院審理期間坦承犯行，最終依犯個人資料保護法第41條之非公務機關非法利用個人資料罪，判處她有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。全案仍可上訴。