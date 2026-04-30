　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

奇葩法官3放暴力犯！命每周找檢察官報到　關鍵理由曝光

▲▼快訊／高雄超商驚傳攻擊案！女店員遭酒瓶砸破頭血流滿地送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲28歲女店員遭酒瓶「爆頭」滿臉血送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄李姓婦人今年2月酒後大鬧超商，還拿酒瓶砸破女店員頭部，被捕後遭聲押起訴。移審後，陳姓女法官兩度裁准交保，但張姓女檢察官認為有再犯疑慮，兩度抗告皆成功，怎料法官最後仍不押人，而是做出史無前例的「奇葩裁定」，直接命令婦人每周三下午直接到檢察官辦公室報到，引發熱議。如今裁定理由也隨之曝光。

檢方認有逃亡再犯疑慮　法官裁定兩度交保都被抗告

當時檢察官認為，李姓婦人多次遭通緝，獨居無密切聯繫親友，也無手機電話，恐有逃亡之虞，建請法院羈押。不過，承審的陳姓法官認為無羈押必要，裁定交保。檢方不服抗告，發回同一法官重裁，還是裁定交保。

法官仍不押人　改命婦人每周三到檢察官辦公室報到

如今檢方又二度抗告成功，陳姓法官仍不押人，索性裁定要求李婦5月1日起，每周三下午2點半到高雄地檢署找張姓檢察官報到。不過，因檢方辦公室有門禁，一般人上樓需找法警換證，因此實務上，可能是檢察官每周三需下樓讓李婦完成報到。

▲▼快訊／高雄超商驚傳攻擊案！女店員遭酒瓶砸破頭血流滿地送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲動手的李姓婦人遭逮捕。（圖／記者賴文萱翻攝）

法官：檢察官具法治象徵意義　可形成心理拘束力替代羈押

陳姓法官在理由寫道，考量被告犯行造成法益侵害大小、惡性程度及比例原則等，羈押必要性已降低，而檢察官作為代表國家追訴犯罪之重要角色，對於被告而言，具有維護社會法治之象徵意義，應可有效對被告生成嚇阻作用，形成相當程度之心理拘束力，約束被告行動，加上限制住居，應可作為羈押之替代手段。

▲▼奇葩法官3放暴力犯！命每周找檢察官報到　關鍵理由曝光。（圖／翻攝自司法院）

▲陳姓法官做出此裁定的理由。（圖／翻攝自司法院）

司法內戰？　網友質疑法官是否挾怨報復

對此，律師林智群直言，這就是司法內戰，檢察官兩次抗告都成功，代表高等法院認為應該羈押該被告，地方法院法官看起來已經情緒失控，才會做出這樣奇怪的裁定，「這個裁定一定會被高等法院撤銷。」

許多網友看完也疑惑，「兩人是不是有恩怨」、「地院真的很多奇葩」、「司法快變成笑話了」、「法官把判決當工具公報私仇？適任嗎？」、「司法史上首見法官命被告向『某檢察官』報到，而非向地檢署，某警局機關報到。這是挾怨報復了」掀起熱議。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／2哥、3哥雙飆天價！　超車大哥台積電
粿王罕見動作「買到」乾淨判決書　律師：換范姜有刑事訴訟
28歲「防詐天使」遇劫亡！生前超甜笑容萬人淚崩：一路好走
快訊／日圓超甜價再現！機會又來了
快訊／台股大漲！　收復39800
快訊／高雄色警慘了　記2大過免職

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

山友攀屏東石可見山！下山撞巨石受困　屏東警民聯手救援

戴假髮縱火報復前女友！61歲男狂發死亡威脅　起訴求刑5年以上

粿王罕見動作「買到」乾淨判決書　律師提范姜1行為還有刑事訴訟

貨車司機酒駕撞破護欄「險翻落橋下」　懸空10米驚險畫面曝

快訊／偷拍6女「AI合成虛擬裸照」！高雄色警慘了　遭記2大過免職

奇葩法官3放暴力犯！命每周找檢察官報到　關鍵理由曝光

前夫不告而別還存親密合照　離婚女一鍵轉傳反被判刑

快訊／蘆洲跟騷噁男被阻惱羞！毆傷少女外婆、里長　法院裁准羈押

粿王判決書無「情色對話」原因曝　法官1原因堅持公開

快訊／「粿王不倫」判決書出爐！　1849字全文曝光

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

18歲女學生遭色狼尾隨！外婆、里長制止「遭打成重傷」

【佛瑞德遊記】確定沒搞錯！這次居然讓FRED來當中年級實習生！他撐得過去嗎?

女警遭輾斃…男友曝出門原因「回家幫姊顧小孩」！心碎喊：她很顧家

【Fred吃上癮】FRED的神之舌挑戰！韓式甘醬變身「韓式甘醬煙燻辣炒鷄爪」？

軍購版本混戰！　季麟連怒批韓國瑜「賣黨求榮」建請開除

山友攀屏東石可見山！下山撞巨石受困　屏東警民聯手救援

戴假髮縱火報復前女友！61歲男狂發死亡威脅　起訴求刑5年以上

粿王罕見動作「買到」乾淨判決書　律師提范姜1行為還有刑事訴訟

貨車司機酒駕撞破護欄「險翻落橋下」　懸空10米驚險畫面曝

快訊／偷拍6女「AI合成虛擬裸照」！高雄色警慘了　遭記2大過免職

奇葩法官3放暴力犯！命每周找檢察官報到　關鍵理由曝光

前夫不告而別還存親密合照　離婚女一鍵轉傳反被判刑

快訊／蘆洲跟騷噁男被阻惱羞！毆傷少女外婆、里長　法院裁准羈押

粿王判決書無「情色對話」原因曝　法官1原因堅持公開

快訊／「粿王不倫」判決書出爐！　1849字全文曝光

粿王判決書出爐！律師笑喊「吃瓜群眾可散了」：果真非常乾淨

山友攀屏東石可見山！下山撞巨石受困　屏東警民聯手救援

權后台達電、3哥聯發科雙飆新高　股價超車台積電

藍營讚鄭習會帶來和平紅利　綠列扁馬英賴表現：別再相信沒根據說法

粿王判決書認證不倫5舉動「毫不避諱親友知情」　造成范姜精神痛苦

村上宗隆首度對決！菊池雄星「左肩緊繃」傷退　白襪延長賽再見勝

網友驚賴清德、李四川只差一歲　川伯：沒錯！常下工地皮膚比較粗

仁川2大度假城開箱！到《單身即地獄》天堂島必拍水樂園、極光道

一天被問不下10次「要補打麻疹疫苗？」　林氏璧：不用嚇自己

小品雅廚信義店5/1開幕　移植本店30多道菜色「必吃番茄炒蛋」

【傅崐萁也壓不住】為軍購版本槓上！　季麟連警告徐巧芯「別親痛仇快」

社會熱門新聞

快訊／粿王判決書出爐　全文曝光

女大生撞女警遭炎上　社群全關閉

女警親友慟求行車紀錄器　怒曝女大生嘻哈吃火鍋

粿王判決書無「情色對話」原因曝　法官1原因堅持公開

嘉義男大生載女同學摔進排水溝！搶救無效

女警挨撞視角曝光！女大生0煞車猛撞　她騰空難平衡遭輾斃

李鴻淵行刑式奪4命　檢座嘆：殺人容易判死卻好難

女警「回家幫姊顧小孩」途中遇劫！　男友悲吐：她很顧家

28歲「防詐天使」車禍亡！生前甜笑萬人淚

男子遭虐囚10小時「打到斷氣」丟包

快訊／偷拍6女「AI合成裸照」！高雄警遭記2大過免職

快訊／上班注意！　國1「4車追撞」塞爆

快訊／蘆洲跟騷噁男揮拳傷2人　法院裁准羈押

北捷婦誤噴辣椒水全車狂咳　下場慘了挨罰1萬

更多熱門

相關新聞

快訊／偷拍6女「AI合成裸照」！高雄警遭記2大過免職

快訊／偷拍6女「AI合成裸照」！高雄警遭記2大過免職

高雄市警局一名凃姓員警遭控利用職務之便，假借執行勤務或檢查傷勢名義，私自拍攝6名受害女性，甚至在大膽在辦公室女廁偷拍報案人如廁，事後更利用AI軟體將受害者照片合成虛擬裸照觀賞。高雄地檢署偵結後，27日依違反個資法、性影像相關罪嫌將其起訴。高雄市警局今(30日)表示，即刻予以一次記二大過免職，斷然淘汰。

1500元奪命！高雄男不爽水果刀刺頸友慘死

1500元奪命！高雄男不爽水果刀刺頸友慘死

應援台積人！高雄捷運站旁蓋三星級宿舍+商場

應援台積人！高雄捷運站旁蓋三星級宿舍+商場

獨／高雄校園亮刀私訊曝！中鋼父被控「假裝狀況外」

獨／高雄校園亮刀私訊曝！中鋼父被控「假裝狀況外」

高雄24歲貨車駕駛撞護欄燒成焦屍　家屬悲痛相驗

高雄24歲貨車駕駛撞護欄燒成焦屍　家屬悲痛相驗

關鍵字：

高雄地方法院檢察官法官

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿王判決書出爐　全文曝光

鄭麗文8字挺韓國瑜！韓粉酸：妳跟傅一掛

女大生撞女警遭炎上　社群全關閉

女警親友慟求行車紀錄器　怒曝女大生嘻哈吃火鍋

粿王判決書無「情色對話」原因曝　法官1原因堅持公開

鄉民點名「F級女神」參戰SWAG！　本人回應了

嘉義男大生載女同學摔進排水溝！搶救無效

女警挨撞視角曝光！女大生0煞車猛撞　她騰空難平衡遭輾斃

不敗教主揭「ETF最新配法」

李鴻淵行刑式奪4命　檢座嘆：殺人容易判死卻好難

外媒爆德、捷拒絕賴清德過境！外交部：不評論

報稅有感！「替家人申請1福利」今年可退稅

女警「回家幫姊顧小孩」途中遇劫！　男友悲吐：她很顧家

排雲山莊開職缺徵員工！4.5萬薪「月休15天」

老高PO新片「小茉久違獻聲」近況曝光

更多

最夯影音

更多
7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面