奇葩法官3放暴力犯！命每周找檢察官報到　關鍵理由曝光

▲28歲女店員遭酒瓶「爆頭」滿臉血送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄李姓婦人今年2月酒後大鬧超商，還拿酒瓶砸破女店員頭部，被捕後遭聲押起訴。移審後，陳姓女法官兩度裁准交保，但張姓女檢察官認為有再犯疑慮，兩度抗告皆成功，怎料法官最後仍不押人，而是做出史無前例的「奇葩裁定」，直接命令婦人每周三下午直接到檢察官辦公室報到，引發熱議。如今裁定理由也隨之曝光。

檢方認有逃亡再犯疑慮 法官裁定兩度交保都被抗告

當時檢察官認為，李姓婦人多次遭通緝，獨居無密切聯繫親友，也無手機電話，恐有逃亡之虞，建請法院羈押。不過，承審的陳姓法官認為無羈押必要，裁定交保。檢方不服抗告，發回同一法官重裁，還是裁定交保。

法官仍不押人 改命婦人每周三到檢察官辦公室報到

如今檢方又二度抗告成功，陳姓法官仍不押人，索性裁定要求李婦5月1日起，每周三下午2點半到高雄地檢署找張姓檢察官報到。不過，因檢方辦公室有門禁，一般人上樓需找法警換證，因此實務上，可能是檢察官每周三需下樓讓李婦完成報到。

▲動手的李姓婦人遭逮捕。（圖／記者賴文萱翻攝）

法官：檢察官具法治象徵意義 可形成心理拘束力替代羈押

陳姓法官在理由寫道，考量被告犯行造成法益侵害大小、惡性程度及比例原則等，羈押必要性已降低，而檢察官作為代表國家追訴犯罪之重要角色，對於被告而言，具有維護社會法治之象徵意義，應可有效對被告生成嚇阻作用，形成相當程度之心理拘束力，約束被告行動，加上限制住居，應可作為羈押之替代手段。

▲陳姓法官做出此裁定的理由。（圖／翻攝自司法院）

司法內戰？ 網友質疑法官是否挾怨報復

對此，律師林智群直言，這就是司法內戰，檢察官兩次抗告都成功，代表高等法院認為應該羈押該被告，地方法院法官看起來已經情緒失控，才會做出這樣奇怪的裁定，「這個裁定一定會被高等法院撤銷。」

許多網友看完也疑惑，「兩人是不是有恩怨」、「地院真的很多奇葩」、「司法快變成笑話了」、「法官把判決當工具公報私仇？適任嗎？」、「司法史上首見法官命被告向『某檢察官』報到，而非向地檢署，某警局機關報到。這是挾怨報復了」掀起熱議。