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曾跟馮語婷合影！　女律師自PO照強調1事：被爛咖惡意帶風向

▲▼律師李怡貞自PO跟馮語婷的合照回應。（圖／翻攝臉書／女人大律師李怡貞）

▲律師李怡貞自PO跟馮語婷的合照回應。（圖／翻攝臉書／女人大律師李怡貞）

記者葉國吏／綜合報導　

臉書女戰神馮語婷身分被法院認證是一位大叔，過去曾公開合照的律師李怡貞也被網友不斷敲碗回應。李怡貞29日自po合照回應「被一堆惡意爛咖長久帶風向」，強調當時就已經「對於她真實身份的特意保密以及不願證實」。

▲當初「馮語婷」粉絲團上傳自稱的背影照。（圖／翻攝臉書／馮語婷）

回顧這起案件，的馮語婷因在2023年指控鳳梨（吳泓逸）害女子墮胎，並曬出鳳梨和一名陳姓女直播主的私訊，被鳳梨一狀告上法院並爆料「馮語婷是男的」。經檢方調查，發現該私訊來源為鳳梨的前女友罔腰擅自翻拍，並由高姓男子以「馮語婷」帳號發言恐嚇控訴，隨即依法將兩人起訴。全案經嘉義地院審理，罔腰被依犯無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，處拘役50日，可易科罰金5萬元；高男則拿出30萬和鳳梨和解，法官依高男犯散布文字誹謗罪、恐嚇危害安全罪，應執行拘役50日，緩刑2年。

其中馮語婷幕後藏鏡人是一位高姓男子，引起網友關注，而先前曾經貼出跟「馮語婷」合照的律師李怡貞也被網友敲碗回應。對此李怡貞29日自己貼出當初的合照說「你們就是要硬凹我抱的是高大哥囉？？？然後做球給我我配偶對我提告侵害配偶權對不對！！！！好喔，來玩啊。」

另外李怡貞對於外界質疑，同日再發文「造謠一張嘴、闢謠跑斷腿。你們的各種疑惑兩年前我都寫很清楚，當時就已經一堆人在逼問『馮語婷是她本名嗎？』包括我在第一時間就寫在留言區回應，都截圖給你們囉。任何有智商的都看得出來我當時『已經』對於她真實身份的特意保密以及不願證實，卻要被一堆惡意爛咖長久帶風向。有圖有真相，NONO事件是不是馮語婷追打出來的，如今 NONO也被判刑了。總之，我會恪守律師的保密義務，我不會讓自己跑斷腿，你們就繼續逼自己繼續在原地彈跳囉。」

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