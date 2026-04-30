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社會 社會焦點 保障人權

女搭北捷「誤噴辣椒水」全車狂咳疏散！罰1萬再依社維法送辦

記者閔文昱／綜合報導 

台北捷運29日下午驚傳「辣椒水事件」。台北捷運公司表示，一列行經關渡站往淡水方向的列車車廂內，有旅客不慎噴灑辣椒水，導致車廂內瀰漫刺激性氣味，現場一度緊急疏散乘客。儘管無人受傷，該行為已構成「妨礙行車」，將依法開罰新台幣1萬元。

車廂突瀰漫刺鼻氣味　3節車廂緊急疏散

事件發生於下午2時許，當時列車行經關渡站附近，一名年約60多歲的婦人整理包包時，不慎按壓到隨身攜帶的防狼噴霧，導致辣椒水瞬間噴出，不少乘客當場咳嗽、摀住口鼻，氣氛一度緊張。

站務人員獲報後立即應變，在關渡站疏散受影響的3節車廂乘客，並由站長上車確認氣味已消散後，列車才繼續行駛至淡水站，隨後送回機廠進行清潔作業。

▲▼ 台北捷運紅線29日驚傳遭人噴辣椒水。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲台北捷運紅線29日驚傳遭人噴辣椒水。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

誤觸仍違法　最高可罰萬元並送辦

捷運警察隊到場後將該名婦人帶回調查，初步釐清為誤觸所致，並非蓄意攻擊，現場也無旅客因嗆傷送醫。不過，警方指出，該行為已涉及《社會秩序維護法》，將依法移送偵辦。

北捷強調，依《大眾捷運法》相關規定，任何妨礙行車或影響安全系統運作的行為，均可處1萬元罰鍰，提醒民眾攜帶辣椒水等防身物品時應妥善保管，避免誤觸造成恐慌與法律責任。

北捷也呼籲，若旅客在車廂內遇到異常狀況，應保持冷靜，並透過緊急對講機或通知站務人員處理，避免恐慌擴大，確保乘車安全。

▲▼ 台北捷運紅線29日驚傳遭人噴辣椒水。（圖／記者陳以昇翻攝）

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