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雲林麥寮燃煤將重啟　蘇清泉憂屏東空污南移籲設監測站

▲蘇清泉立法院質詢。（圖／取自蘇清泉臉書）

▲蘇清泉立法院質詢。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

雲林麥寮燃煤機組即將重啟，引發南部空氣污染疑慮。立法院衛環委員會質詢中，屏東縣籍立委蘇清泉汙染恐隨地形南移至屏東，增加居民健康風險，甚至形成環境不正義問題，並要求政府正視監測不足現況，建議於大武山周邊增設空氣品質監測站，建立預警機制。環境部長當場回應將檢討可行性，相關議題引發關注。

雲林麥寮兩座燃煤發電機組即將重啟，外界關注空氣污染可能再度加劇。立法院衛環委員會29日針對空污防制議題進行質詢。

質詢過程中，立委蘇清泉展示兩張遠眺屏東大武山的照片，一張為空污籠罩情景，另一張則為空氣清晰狀態，強烈對比凸顯空氣污染對環境與視野的影響，也引發現場關注。

蘇清泉指出，南部空氣污染在中央山脈地形影響下，可能一路往南擴散至屏東地區，讓當地居民承擔較高健康風險，質疑此現象恐構成環境不正義。為此，他要求環境部應在大武山周邊設置空氣品質監測站，強化即時監測與預警能力，讓民眾能提前掌握空品變化，降低暴露風險。對此，環境部長彭啟明回應，將針對增設監測站進行評估檢討。

另蘇清泉也表達支持能源多元化政策，認為在能源穩定與轉型過程中，應兼顧環境與民眾健康，強化能源韌性與風險管理，確保發展與環保取得平衡。

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