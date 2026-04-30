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超商限時「買1送1」懶人包　7-11聯名美而美推奶茶、玉米蛋餅

▲▼超商推出新品，7-ELEVEN與瑞麟美而美聯名推出「原味奶茶」和「美而美玉米起司蛋餅」。（圖／業者提供）

▲超商推出新品，7-ELEVEN與瑞麟美而美聯名推出「早餐店奶茶」和「美而美玉米起司蛋餅」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

「早餐店奶茶」是許多人開啟一天的儀式感，7-ELEVEN攜手瑞麟美而美，聯名推出經典復刻早餐，包括經典的「早餐店奶茶」、「美而美玉米起司蛋餅」，不分時段都能品嚐，即日起於台中以北地區限定販售。萊爾富即日起至5月3日「限時殺」優惠，指定泡麵、飲料、零食等「買1送1」，還有三麗鷗「人魚漢頓」棒棒糖「買2送2」。

★7-ELEVEN

●早餐新品

7-ELEVEN與瑞麟美而美聯名，開發經典復刻「早餐店奶茶」，主打高達50%乳含量，原價38元，即日起至5月26日嚐鮮價單入35元、2入65元。同步推出「美而美玉米起司蛋餅」售價55元，主打蛋香餅皮Q嫩，即日起於台中以北地區限定販售。

「早餐店奶茶」推出後，很快在網路社群引發討論，網友喝了分享「味道很還原也不會太甜」，不過也有人說「我覺得味道偏淡耶 像冰塊融化的大冰奶」。另有網友表示「今天吃了玉米起司蛋餅我覺得很讚」。

▲▼超商早餐新品。（圖／業者提供）

▲▼超商推出早餐新品。（圖／業者提供）

▲▼超商推出新品，7-ELEVEN與瑞麟美而美聯名推出「原味奶茶」和「美而美玉米起司蛋餅」。（圖／業者提供）

除了聯名美而美，還有兩款早餐新品，包括「阜杭豆漿饅頭夾豬排蛋」售價69元，以Q彈饅頭夾入古早味厚里肌肉片與蔥蛋，並抹上顆粒花生醬，即日起至5月12日，搭配冷藏飲料阜杭豆漿（原味／無糖）現省10元。「香菜辣醬風味皮蛋熱壓土司」以進口香菜蒜香辣醬，搭配皮蛋與肉鬆內餡，香氣濃郁。

▲7-ELEVEN「國際珍奶日」指定珍珠飲品買2送2。（圖／業者提供）

●門市｜國際珍奶日優惠

7-11同步有「國際珍奶日優惠」，多款指定珍珠飲品買2送2：

・CITY PEARL珍珠系列（珍珠奶茶、黑糖珍珠撞奶、咖啡珍珠歐蕾、珍珠黃金蕎麥茶），任選2杯99元（即日起至5月12日）。

・CITY PEARL黑糖珍珠撞奶，買2送2。（即日起至5月3日）

・CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾，買2送2。（5月6日至5月10日）

・CITY TEA指定純茶，免費加珍珠。（即日起至5月12日）

・CITY TEA琥珀小葉奶茶、梔子花奶青，買2送2。（即日起至5月3日）

・不可思議茶BAR珍珠茶拿鐵（原價80元），單杯49元、2杯88元。（即日起至5月3日）

・不可思議茶BAR指定純茶、茶拿鐵系列，免費加粉角或珍珠。（即日起至5月12日）

★萊爾富

萊爾富即日起至5月3日「限時殺」優惠，主打泡麵、飲料、零食等「買1送1」、多件組合價、第2件銅板價等方案。如農心安城湯麵「買1送1」、隨緣紅燒嫩菇湯麵「第2件10元」。

多款飲品、零食也祭出優惠，包括比菲多發酵乳推出「買2送1」，、黃金康貝特能量飲料「買1送1」、人魚漢頓棒棒糖則有「買2送2」活動。

民生用品方面，納入女性日用品補貨需求，蘇菲彈力貼身超薄潔翼23cm、蘇菲彈力貼身超薄基本23cm等指定衛生棉推出「3件105元」優惠；另有靠得住懶人褲4片＋1片單件特價49元。

萊爾富即日起至5月3日，限時殺優惠品項如下：

・黃金康貝特能量飲料150ml（原價25元），買1送1。

・農心安城湯麵（原價49元），買1送1。

・隨緣紅燒嫩菇湯麵（原價39元），第2件10元。

・來一客系列（鮮蝦魚板風味／牛肉蔬菜風味／川辣牛肉風味／京燉肉骨），任2件46元。

・人魚漢頓棒棒糖（草莓／葡萄／橘子／水蜜桃／乳酸菌）（原價14元），買2送2。

・可樂果豌豆酥酷辣（原價30元），2件45元。

▼萊爾富即日起至5月3日「限時殺優惠」。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富周末優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

・比菲多發酵乳系列471ml（原味／減糖纖維／無加糖）（原價40元），買2送1。

・蘇菲指定品項（蘇菲彈力貼身超薄潔翼23cm／蘇菲彈力貼身超薄基本23cm）（原價79元），3件105元。

・靠得住懶人褲4片＋1片（原價118元），單件特價49元。

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