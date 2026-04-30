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國泰世華銀行設計實力躍上國際舞台　榮獲iF、K Design、Asia Design Prize等國際大獎

▲▼國泰世華銀行,設計,國際大獎。（圖／國泰世華銀行）

▲國泰世華銀行推動的「學童識詐計畫」專案，奪下2026年iF 設計獎、韓國K Design Award-優勝（Winner）及亞洲設計獎-金獎（Gold Winner）等多項殊榮。（圖／國泰世華銀行提供，下同）

生活中心／綜合報導

在金融服務持續邁向體驗升級與品牌差異化的趨勢下，國泰世華銀行近年以「質感金融」為核心策略，積極將設計思維導入產品與服務。2026年，國泰世華銀行憑藉「台灣意象香氛組」與「學童識詐計畫」兩項專案，在國際設計舞台嶄露頭角，一舉拿下包括德國iF設計獎（iF Design Award 2026）、亞洲三大設計獎之一的韓國K Design Award，以及亞洲設計獎（Asia Design Prize）等多項大獎肯定，不僅展現品牌跨界整合設計的實力，也反映台灣金融業在設計創新上的國際競爭力。

▲▼國泰世華銀行,設計,國際大獎。（圖／國泰世華銀行）

▲與台灣經典零食品牌合作，透過「空白臉譜」外包裝設計，邀請學童繪製心中詐騙犯的模樣。

國泰世華重視客戶體驗，以兼具實用性與美學價值的設計哲學出發，將簡潔、精準的設計融入金融服務，打造獨特的品牌美學。本次奪下iF 設計獎、韓國 K Design Award-優勝（Winner）及亞洲設計獎-金獎（Gold Winner）的「學童識詐計畫」專案，即是意識到「識詐」必須從校園扎根，與台灣經典零食品牌合作，透過「空白臉譜」外包裝設計，邀請學童繪製心中詐騙犯的模樣，引導孩童自主思考，也能與家長互動分享自己的想法。該計畫已成功觸及全台超過2,600所學校，並深入偏鄉舉辦百場宣導活動，透過將複雜的識詐知識轉化為兒童可理解的視覺語彙，國泰世華不僅實踐金融教育的社會責任，更讓識詐觀念透過孩子成為家庭的防禦前線，形塑可持續發展的防詐文化。

▲▼國泰世華銀行,設計,國際大獎。（圖／國泰世華銀行）

▲為尊榮客戶打造的「台灣意象香氛組（Formosa Forest Reed Diffuser）」，亦獲韓國K Design Award以及亞洲設計獎- Grand Prize等雙料榮譽大獎。

此外，為尊榮客戶打造的「台灣意象香氛組（Formosa Forest Reed Diffuser）」，亦獲韓國K Design Award以及亞洲設計獎- Grand Prize等雙料榮譽大獎。國泰世華以「樹」為設計靈感核心，將台灣獨特的山林經驗轉化為感官媒介，品牌設計團隊以台灣特有種「針葉五木」的台灣扁柏、紅檜、台灣杉、台灣肖楠為基底，調配出四款極具層次的高山森林香氣；瓶身設計上，巧妙將台灣地貌的等高線轉化為流線線條，並在瓶身註每個樹種標原生地經緯度座標；雙層玻璃結構的擴香瓶，內層以葫蘆造型堆疊出數字「8」，將傳統「福祿、發」的吉祥寓意隱喻於現代美學之中。

▲▼國泰世華銀行,設計,國際大獎。（圖／國泰世華銀行）

▲國泰世華銀行設計實力躍上國際舞台，榮獲iF、K Design、Asia Design Prize等國際大獎。

國泰世華表示，本次能獲得多座國際設計獎項肯定，印證了「質感金融」不僅是美學上的追求，更是品牌思維的全面升級。展望未來，無論在產品開發、服務流程或永續社會參與上，皆將結合友善設計與創新思維，持續為客戶打造有感、具溫度的金融服務體驗。更多「質感金融」的設計故事，詳見國泰世華設計官方Instagram帳號（@cubtw.design）。

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