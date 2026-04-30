報稅季＝焦慮高峰？財務專家揭「財務焦慮」來源　3大合法減稅重點一次看

▲每年5月報稅季來臨，不少民眾一看到報稅通知就產生焦慮情緒，專家指出，善用租金扣除額與基本生活費等制度，能有效降低負擔、減輕心理壓力。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

一到5月，綜合所得稅申報季正式登場，你是否也會在看到報稅提醒時，下意識滑掉通知、假裝截止日還很遙遠？對不少人來說，「打開報稅網頁」本身就會讓人心跳加速，甚至產生一種難以解釋的壓力。但專家指出，這種感受其實很普遍， 與其逃避，不如換個角度看，報稅不只是繳錢，更是一年一次檢視財務狀況的重要時刻。

你的不安，是「壓力」還是「焦慮」？

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根據外媒《Bustle》的報導中，財務治療師特別強調了金錢壓力（Financial Stress）與財務焦慮（Financial Anxiety）之間的細微區別，了解這兩者的不同，能幫助你更有意識地處理報稅情緒。

壓力通常來自具體問題，例如明確知道今年需要繳多少稅；而焦慮則源自對未知的擔心，例如害怕算錯、擔心被罰，即使實際負擔得起，仍會感到不安。

兩者最大的差別在於，壓力往往能推動行動，但焦慮卻容易讓人「卡住」，出現拖延、不敢打開報稅系統等狀況，反而讓問題變得更難處理。

2026報稅3大重點 租屋族、小資族減稅有感

今年5月申報的是2025年度（民國114年）綜合所得稅，根據財政部最新規定，有幾項變動特別值得注意：

首先是租屋族最關心的租金扣除。房屋租金支出已由列舉扣除額改列為「特別扣除額」，每一申報戶每年最高可扣除18萬元。與過去不同的是，即使選擇標準扣除額，只要符合條件（例如本人、配偶及受扶養親屬在國內無自有住宅、租屋供自住且未達排富門檻等），仍可適用這項扣除，減稅空間明顯提升。

其次是基本生活費的調整。財政部已公告，114年度每人基本生活費為21.3萬元，申報時可自所得中扣除，以確保維持基本生活所需不被課稅。

此外，報稅流程也持續優化。透過線上與手機報稅系統，多數收入結構單純的民眾，只要確認資料後即可完成申報，大幅降低以往需要準備紙本資料與臨櫃辦理的時間成本。

為什麼你會拖延報稅？其實是大腦在「自我保護」

不少人抗拒報稅，並不一定是因為金額，而是因為「看起來很複雜」。當任務過於抽象或資訊量太大，大腦會傾向先逃避，形成所謂的「功能性凍結」。

但事實上，隨著報稅系統簡化，多數人只要登入系統、確認資料並依指示操作，就能在短時間內完成申報。對上班族來說，報稅早已不再是需要耗上一整天的任務。

完成報稅後，給自己一點儀式感

專家也建議，建立良好的財務習慣，關鍵在於「正向回饋」；完成報稅後，不妨給自己一點小獎勵，例如喝杯喜歡的咖啡，或買一件觀望已久的小物。這樣的儀式感，能幫助大腦將報稅與正面經驗連結，降低未來的抗拒心理。

報稅不只是義務，而是重新掌握生活的開始

從制度面來看，近年政府持續透過調整扣除額與優化流程，降低民眾負擔。無論是租金改列特別扣除額，或基本生活費調升，都是為了讓稅制更貼近真實生活需求。

與其把5月視為壓力來源，不如把它當作一次整理財務、重新理解自己生活狀態的機會。今年報稅季，或許可以試著換個心情面對，你會發現，事情其實沒有想像中那麼困難。



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