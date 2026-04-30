▲ 大谷翔平現身、Stray Kids霸屏！北捷變身品牌曝光戰場，通勤變打卡熱點。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

台北捷運不再只是通勤工具，隨著多元品牌進駐，從月台到車廂的空間逐漸轉型為曝光戰場。透過大型電視牆、燈箱廣告與主題車廂設計，品牌將訊息滲透進日常動線，也讓通勤族在移動過程中多了更多互動與體驗。

北捷近期出現多個話題亮點。市政府站巨型電視牆由Stray Kids與Bioré UV聯名廣告霸屏，吸引粉絲駐足拍照，也讓防曬概念融入日常通勤；國父紀念館站則出現球星大谷翔平，結合運動飲補給意象，傳遞「狀態補充」概念。

此外，中山站也因東京迪士尼海洋25週年打造「歡騰藍」主題長廊，以及麥可傑克森電影宣傳進駐，由賈法·傑克森演繹流行天王故事，讓經典文化與娛樂內容在捷運空間重現。

▲▼ Stray Kids聯名Bioré UV廣告霸屏市政府站電視牆，吸引粉絲駐足打卡，同步傳遞防曬日常概念；中山站則以東京迪士尼海洋25週年打造「歡騰藍」主題長廊，營造濃厚夢幻氛圍 。（圖／記者鄭遠龍攝）

品牌不只搶曝光，也強調生活連結。喬亞咖啡以滴濾工法為主軸，將通勤節奏轉化為「咖啡Me Time」，主打層層香氣與順口餘韻；ECCO在忠孝復興轉乘通道鋪設整排燈箱，延伸至電視牆，強調BIOM 720系列回彈緩震與服貼腳感，提升步行舒適體驗。TOTO則打造捷運主題列車，從車門、窗貼到口型貼設計融入童趣元素，將衛浴知識轉化為輕鬆易懂的內容，讓乘車過程更具參與感。

遊戲產業也加入布局。《明日方舟：終末地》在忠孝新生站以高版面視覺與新角色亮相，帶來全新版本「春曉時」內容；同站另一款都市開放世界RPG手遊《異環》，則透過車廂打造沉浸式場景，並宣布 4/29 正式公測，讓乘客一上車就像進入遊戲世界。

▲▼ 《異環》宣布4/29公測並打造沉浸式捷運車廂場景，讓乘客彷彿進入遊戲世界；TOTO則推出童趣主題列車，將衛浴知識融入車廂設計，提升通勤互動體驗 。（圖／記者鄭遠龍攝）

台北車站作為人流密集樞紐，也成為品牌搶攻重點。foodpanda利用連續電視柱，在短時間內抓住通勤族目光，將等車時間轉化為餐飲選擇靈感；輝葉則推廣COZY SEAT垂直律動椅，主打「坐著也能動」，將居家輕運動概念帶入生活情境。

隨著多元品牌與內容持續進駐，捷運空間已從單一移動功能，延伸為結合娛樂、消費與體驗的場域。透過家外媒體布局，交通工具不只是通勤選擇，更成為城市中高頻接觸的生活媒體，讓民眾在日常移動中，也能探索驚喜、累積記憶。

▲▼ foodpanda以連續電視柱吸引通勤族目光，將等車時間轉化為餐飲靈感；輝葉則主打COZY SEAT垂直律動椅，傳遞「坐著也能動」的居家輕運動概念 。（圖／記者鄭遠龍攝）