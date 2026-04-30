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鄰居變戰友！直擊新北韌性社區　防災士自助互助守護家園第一線

▲自己的家園自己守護！新北市「韌性社區」讓鄰居變戰友，透過自助與互助機制，成為防災第一線。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／新北報導

面對地震、颱風與極端強降雨日益頻繁的威脅，當災害發生的瞬間，能最快伸出援手的往往不是遠方的救難隊，而是你身邊的左鄰右舍。新北市近年積極推動「韌性社區」，讓防災意識從鄰里扎根，透過自助、互助機制，建構守護家園的第一道防線。

▲▼新北市韌性社區,鄰居變戰友災難現場更有溫度,淡水區民生里,樹梅坑溪。（圖／記者姜國輝攝）

▲淡水區民生里防災士巡視樹梅坑溪。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

淡水區民生里透過監視設備，即時掌握樹梅坑溪水位變化，強化預警能力。當地過去從96年柯羅莎颱風到106年6月2日豪大雨期間，多次因溪水暴漲、排水堵塞而嚴重淹水，社區深受水患之苦。

里長陳李明緣回憶，柯羅莎颱風侵襲時，樹梅坑溪嚴重坍塌、幾乎夷為平地，洪水漫流整個社區，造成嚴重淹水，也促使她開始思考成立防災團隊、提升防災意識的重要性。

▲▼新北市韌性社區,淡水區民生里里長,陳李明緣。（圖／記者姜國輝攝）

▲淡水區民生里里長陳李明緣。

深感「預防勝於重建」的重要，陳李明緣里長帶領志工凝聚社區共識，投入防災轉型，至今已逾14年。她鼓勵里民參與防災士培訓，並建立通報機制，透過就近監控與即時回報，一旦發現災害徵兆，防災士可拍照上傳群組，迅速啟動處理機制，讓災害逐步減少，社區整體防災意識也明顯提升。

▲▼新北市韌性社區,鄰居變戰友災難現場更有溫度,淡水區民生里,樹梅坑溪。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼陳李明緣鼓勵里民參與防災士培訓，並建立通報機制。

▲▼新北市韌性社區,鄰居變戰友災難現場更有溫度,淡水區民生里,樹梅坑溪。（圖／記者姜國輝攝）

此外，陳李明緣也進一步與「廣達傢俱」等在地企業簽署防災合作備忘錄，並攜手學校及商家，擴大協力網絡。如今民生里已是2星韌性社區，更是指標型的防災觀摩據點。

▲▼新北市韌性社區,新莊區雙鳳里,牡丹心社區發展協會,防災士協助疏散與災後復原。（圖／記者姜國輝攝）

▲新莊區雙鳳里由於地理因素，長期面臨土石流威脅。

同樣從災後復原走向自主減災的，還有新莊區雙鳳里。由於地理位置因素，當地長期面臨土石流威脅，社區防護能力格外重要。

自主防災守衛隊長陳專森指出，約20年前，社區主要道路──青山路曾發生大規模土石崩落，造成交通中斷長達半個月，居民進出困難，也因此喚起成立防災組織的意識。

▲▼新北市韌性社區,新莊區雙鳳里,牡丹心社區發展協會理事長,陳專森。（圖／記者姜國輝攝）

▲雙鳳里自主防災守衛隊長陳專森。

當災害發生的那一刻，能不能守住家園，關鍵不只在救援速度，更在平時的準備。雙鳳里的防災士藉由日常巡視預警、定期舉辦課程講座與模擬演練等，強化社區防災韌性。陳專森表示，目前守望相助隊有30多名隊員，防災士達58人，為新北市單一里最多，具備自救與救人能力，也有助加速災後復原。

▲▼新北市韌性社區,新莊區雙鳳里,牡丹心社區發展協會,防災士協助疏散與災後復原。（圖／記者姜國輝攝）

▲陳專森帶隊勘查土石流潛勢溪流。

他特別提到，0403大地震發生後，防災士立即巡視里內狀況，發現天泉二街有房屋震毀，第一時間通報區公所災害應變中心，安置居住於損毀屋內的孤兒姊弟，並迅速動員清理危險物品，協助受災戶重整家園，展現社區自主應變能力。雙鳳里不僅榮獲全國首批銀質認證及114年全國績優韌性社區「特優」獎，防災經驗甚至獲得國際交流關注。

▲▼新北市韌性社區,新莊區雙鳳里,牡丹心社區發展協會,防災士協助疏散與災後復原。（圖／記者姜國輝攝）

▲防災士定期舉辦課程講座與模擬演練。

新北市自107年首創專屬防災社區認證標章，為全台最早推動認證的縣市。截至114年底，已有79處韌性社區，數量居全台之冠。當防災走進了巷弄街坊，鄰居變戰友，也成為守護城市的力量。

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